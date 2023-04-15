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回應歐美關切 中國外長：不會軍援俄烏

記者張聲肇／綜合報導
中國國務委員兼外長秦剛14日針對西方國家對北京可能軍援俄羅斯的持續關切表示，北京絕不向烏克蘭衝突的任何一方出售武器，並且對軍民兩用物資的出口也要實施監管。(路透)
中國國務委員兼外長秦剛14日針對西方國家對北京可能軍援俄羅斯的持續關切表示，北京絕不向烏克蘭衝突的任何一方出售武器，並且對軍民兩用物資的出口也要實施監管。(路透)

中國外長秦剛14日回應西方國家的關切，表示中國不會提供武器給俄國或烏克蘭；他說，中國也會管制軍民兩用物資的出口。

俄烏戰爭爆發一年多來，中國大致保持中立，但對俄國提供政治與外交聲援和經濟支援，而對歐美國家所關切的軍售問題，秦剛這翻話，是中國政府迄今層級最高且最明確的發言。

秦剛在與德國外長貝爾伯克舉行共同記者會時說，「有關軍品外銷，中國採取謹慎且負責的態度。」「中國不會提供武器給衝突各方，也會根據法規，對雙重用途物品的出口，做好管控」。他重申中國願意幫忙找出和平解決衝突的方案。

美國國務卿布林肯2月引述情報單位的評估，說中國在考慮提供武器彈藥給俄國，並警告中國，如果它這麼做，會有「嚴重」後果。

白宮國安會發言人瓦特森(Adrienne Watson)對秦剛的發言表示歡迎，但仍不十分放心，她說，「我們一直都說，如果中國朝那方向做，對它自己不是最有利的事。我們會持續密切觀察」。

歐洲領袖也警告中國不得軍援俄國，例如歐盟委員會主席范德賴恩訪問北京時，當著習近平的面提出警告，歐盟最高階外交官伯瑞爾(Joseph Borrell)也抨擊北京支持俄國侵略鄰國，明顯違反了它對聯合國的承諾。

貝爾伯克在北京也說，中國作為聯合國常任理事國，「有特別的責任，要幫忙終止這場衝突。」她說，「可是我不禁懷疑，為什麼中國迄今沒有呼籲侵略者俄國終結戰爭？我們都知道，普亭總統任何時候都有機會這麼做，讓烏克蘭人民終於可以再過和平的日子，他們再願意不過」。

習近平曾於上月訪俄，替俄國政治和經濟加油打氣。

俄國 秦剛 北京

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