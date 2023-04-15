會晤魯拉 習近平促巴西「站正確一邊」

巴西總統魯拉(右)訪問北京，中國國家主席習近平(左)為魯拉舉行歡迎儀式，圖為兩人檢閱解放軍三軍儀隊。(歐新社)

中國國家主席習近平 14日下午與來訪的巴西 總統魯拉會談，雙方並發表多達49項的「中巴聯合聲明」，巴方重申堅定奉行「一個中國原則」，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩人還共同見證簽署多項雙邊合作文件。

魯拉當天上午先與中國全國人大委員長趙樂際會見，中午前往天安門廣場獻花圈，下午才與習近平會談，此外他也與國務院總理李強會晤。

官方央視新聞報導，習近平對魯拉表示，中國和巴西分別是東西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，互為全面戰略夥伴，擁有廣泛共同利益。雙方要保持經常性戰略溝通，堅定支持彼此走符合本國國情的發展道路，堅定支持發展中國家加強團結協作；習近平還歡迎更多巴西優質產品進入中國市場，指出願積極與巴探討共建「一帶一路」與巴西「再工業化」戰略對接。

習近平還提到，中國願與巴西一道繼續辦好「中拉論壇」，加強同南方共同市場、南美國家聯盟合作。「面對世界百年未有之大變局，中巴要站在歷史正確一邊，踐行真正的多邊主義」。

魯拉則說，他很高興參觀了華為公司並會見了中國有關企業代表，對中國在5G等領域發展成就深表欽佩，希望拓展兩國相關領域合作，歡迎中國企業赴巴投資合作，助力巴實現數位轉型和低碳發展。

就烏克蘭 問題，雙方一致認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，一切有利於和平解決危機的努力都應得到鼓勵和支持，呼籲更多國家為推動烏克蘭危機政治解決發揮建設性作用，決定就此保持溝通。

會談後，雙方發表「關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明」。巴方重申堅定奉行一個中國原則與領土完整原則，台灣是中國領土不可分割的一部分，支持兩岸關係和平發展。兩人見證簽署貿易投資、數位經濟、科技創新、資訊通信、減貧、檢疫、航太等領域多項雙邊合作文件。

參加會談的中國官員有中共外事辦主任王毅、國務委員兼外長秦剛；巴西方面則有參院議長巴奇哥、外交部長維埃拉、財政部長哈達德、環境部長席瓦、農牧部長法瓦羅、總統首席特別顧問阿莫林等人。

會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為魯拉舉行歡迎儀式，習近平夫人彭麗媛和魯拉夫人羅桑熱拉陪同參加歡迎儀式。當晚，習近平夫婦在人民大會堂金色大廳為魯拉夫婦舉行歡迎宴會。