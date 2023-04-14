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報稅將截止 今年退稅平均2910元 比去年少近10%

記者張聲肇／綜合報導
3月底前已報稅民眾，平均獲得退稅2910元，較去年少近一成。（美聯社）
3月底前已報稅民眾，平均獲得退稅2910元，較去年少近一成。（美聯社）

報稅截止日將屆，3月底前已報稅民眾，平均獲得退稅2910元，較去年少將近10%，在物價上漲時節，這筆退稅不如往年好用。

H&R Block稅務長凱西‧皮克靈（Kathy Pickering）說，對大多數家庭，特別是勞工家庭來說，退稅是他們一整年當中，最大的一筆補貼。

她說，「我們都知道，勞工家庭通常都手頭很緊」新冠病疫大流行期間，高於往常的所得稅退稅額和兒童抵稅額，讓有孩子的家庭獲得很大的裨益。

例如，兒童抵稅額在疫情期間，每個孩子可享3600元抵稅額，如今降回2000元，要賺錢養家同時又要照顧父母或殘障家人的家長，2021年最高可享8000元抵稅額，如今最高只能2100元。

「這些優惠辦法截止，衝擊真的很大。」她說。

退稅減少10%，物價卻攀升， Bankrate.com分析員若斯曼（Ted Rossman）認為，這對往年拿退稅還債或儲蓄的人來說，還真是非同小可的「打擊。」

家在波士頓的大學生周瑞秋（Rachel Zhou， 20歲），父親是外賣送貨員，母親是社工；她說，去年她家就靠退稅款支付大筆的住宅裝修費，疫情期間，也用退稅所得修理冷暖氣和送風系統。

周瑞秋從十幾歲就開始工作，今年也已報稅，你猜她獲得多少錢退稅？1塊錢。去年和前年，他說國家給她的退稅，都有「好幾百塊錢。」

她說，「大體而言，這讓我們的日子稍微難過些。到年底才拿到退稅也不錯，可拿來彌補年度預算的不足。」

她曾在餐廳和冰淇淋店當接待員，她父親已接到DoorDash的1099報稅表格，這幾年往自雇業轉型，可是，她說，納稅已不再是「可以退稅」，而是「不小的打擊。」

皮克靈說，漸多美國人用兼差、接案等方式把職業改為「自雇」，這種人要繳納自雇人員的稅，又沒有老闆從你每月收入預扣所得稅，到了報稅季，難免對一筆「突來」的稅款感到吃力、驚愕。

退稅 報稅 疫情

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