快到期 2019年度仍有15億退稅未領 國稅局提醒最後期限

國稅局 (IRS)指出，2019報稅年度有將近15億元退稅 未領，但申領截止期限已經接近，納稅人必須在7月17日之前提出申請，才能拿回退稅。

國稅局發布新聞稿指出，2019報稅年度退稅平均中位數為893元。

國稅局局長人選沃菲爾(Danny Werfel)說，2019年退稅發放剛好碰到新冠疫情 ，許多民眾疏忽或忘記了有退稅可拿。他說：「我們希望納稅人能拿回這些退稅，剩下時間已經不多了，必須在7月17日之前提交申請。我們建議納稅人盡早開始，確保不要錯過機會。」

受到疫情影響，報稅與領取退稅的期間都比原本4月期限延後。如果領取退稅期限截止，無人領取的退稅將歸於國庫。

稅務律師布瑞維爾(Adam Brewer)說，三年期限並不是新規，但這次期限有特別重要性，因為2019年退稅發放剛好是在疫情發生時，國稅局各地辦公室暫時關閉。

布瑞維爾說，有兩種民眾可能還沒拿到國稅局退稅，一種是受到疫情衝擊甚深，導致疫情發生後從來沒有報稅，另一種則是提交紙版報稅可是從來沒有獲得國稅局處理。他說，不論民眾屬於哪一種，還是要在截止日期之前提出申請，並以掛號信寄出，才能確認信件確實寄達，如果沒有收到國稅局回覆，一定要持續追蹤。

國稅局同時提醒納稅人，當時可能錯過某些抵扣，例如可能高達6557元的低收入勞工勞動所得稅收抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)。

沃菲爾說，2019年所得稅申報期限到來之際剛好遇到疫情，民眾面臨極不尋常的處境，有些人可能忘記當時退稅申領期限從4月延到7月，「我們經常看到學生、兼差勞工以及其他收入較少的民眾由於忽略報稅，從來不知道自己有退稅可拿。」