佛州立法通過「懷孕6周」禁墮胎 護墮胎團體批：提案極端

共和黨控制的佛州眾議會13日通過懷孕六周禁止墮胎的法案，州長德桑提斯表示將簽署，把佛州翻轉成全國墮胎法最嚴厲的州之一。圖為議員們在法案通過後鼓掌慶祝。(美聯社)

共和黨掌權的佛州 州議會13日通過懷孕六周禁止墮胎 的禁令，該提案獲得佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)的支持，預計德桑提斯將簽署該法案使其生效；佛州目前禁止懷孕15周的婦女墮胎。

不只佛州，這項法令也將影響南方多州，阿拉巴馬、路易斯安那、密西西比州已經禁止所有孕期的墮胎，喬治亞州禁止在胎兒可偵測到心跳後墮胎(大約是懷孕六周時)，佛州的法令生效後將限縮南方婦女的墮胎選擇。

民主黨及擁護墮胎權的權益團體批評佛州的提案太極端；佛州州議會13日表決通過該法案後，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在聲明中表示：「這項禁令也將影響南方住在禁止墮胎州的1500萬個正值生育年齡的婦女，她們中有許多人先前必須前往佛州獲得照護。」

佛州的法案包含一些例外情況，如為挽救孕婦生命而實施的墮胎；若懷孕婦女有保護令或警方報告等文件記錄，則允許因強暴或亂倫而懷孕的婦女在孕期滿15周前墮胎。

佛州的六周墮胎禁令若要生效，該州目前的15周禁令首先得在州最高法院的法律挑戰中存活下來；佛州最高法院由保守派掌權。

墮胎禁令在部分宗教保守派中受到歡迎，他們是共和黨的部分選票基礎，然而墮胎議題也促使許多人投給民主黨，肯塔基、密西根、威斯康辛州的共和黨人近幾個月和近幾周在以墮胎為主題的選舉中即遭遇挫敗。

德桑提斯向來站在文化戰爭議題的最前線，他已經表示支持六周墮胎禁令，但在這一禁令上他一反常態，表現並不熱切。

德桑提斯預計在5月底議會結束後宣布參與總統競選，今年共和黨占絕對多數的佛州議會通過的保守政策，將會是德桑提斯角逐總統大位很大的助力。