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大法官湯瑪斯再被踢爆：賣別墅給富豪 未申報

編譯盧炯燊／綜合13日電
最高法院保守派大法官湯瑪斯(圖)再度被踼爆未依規定申報億萬富豪金主、房地產富商克勞2014年購買他的房地產的交易。(路透)
最高法院保守派大法官湯瑪斯(圖)再度被踼爆未依規定申報億萬富豪金主、房地產富商克勞2014年購買他的房地產的交易。(路透)

聯邦最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在日前被揭發20多年來，幾乎每年都接受共和黨億萬富豪金主、房地產富商克勞(Harlan Crow)資助的豪華旅行後，現在又被爆出克勞還買下湯瑪斯的房地產，但湯瑪斯卻從未依規定申報交易。

ProPublica調查報導，根據北卡州查塔姆郡(Chatham County)法院的州稅務文件及相關契約顯示，交易日期為2014年10月15日，克勞以公司名義，以13萬3363元購下分別由湯瑪斯、湯瑪斯母親、湯瑪斯已故兄弟的家人共同擁有的一間舊單層住宅及兩塊空地。這間房子是湯瑪斯童年時的居所。

儘管這起交易對億萬房地產富豪克勞來說只是小兒科，但由於交易的另方是湯瑪斯，自然受到質疑。

聯邦在水門事件之後通過的披露法案，要求法官及相關司法官員若房地產交易超過1000元者就必須申報，然而湯瑪斯迄今沒有申報。據悉湯瑪斯當年提交的的披露表裡，有一欄是填報買方身分，卻是空白的。

現在在監察組織CREW任職的前聯邦政府操守律師坎特(Virginia Canter)指出，湯瑪斯有必要申報他在這筆交易的利益，特別是克勞多年資助湯瑪斯夫婦的豪華旅遊生活，讓人不得不懷疑是否有人把金錢放進他們的口袋裡。

湯瑪斯迄今仍未就此作出回應。

克勞則發聲明表示，他購買湯瑪斯母親的房子，目的是為她的後人保留它。他又說原意是總有一天，會把房子建造成公共博物館，專門講述美國第二位非洲裔最高法院大法官(即湯瑪斯)的故事。

根據城市許可記錄及藍圖，在交易後，克勞將之翻新，工程包括車棚、屋頂、圍欄及大門。克勞說，翻新是讓房子長期保存下去。

但操守法專家認為，不管克勞的意圖為何，都與湯瑪斯必須公開交易的法律義務無關。

聖路易斯華盛頓大學的法律倫理專家克拉克 (Kathleen Clark) 審查了湯瑪斯多年來公開過的文件，認為湯瑪斯在這起交易裡，隱瞞了與克勞的財務關係。

此外，目前尚不清楚這起交易，克勞是否支付了公平的市場價值。根據當時交易紀錄。 克勞還在附近街上購買了其他幾處房產，但價格遠低於與湯瑪斯的交易。

房地產 大法官 博物館

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