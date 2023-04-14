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合法墮胎恐再限縮 藍州趕忙搜購藥丸

記者顏伶如／綜合報導
墮胎藥丸聯邦層級合法使用是否將被限縮，命運未卜。圖為反墮胎人士去年1月在最高法院前示威。(Getty Images)
墮胎藥丸聯邦層級合法使用是否將被限縮，命運未卜。圖為反墮胎人士去年1月在最高法院前示威。(Getty Images)

墮胎藥丸聯邦層級合法使用是否將被限縮，命運未卜。包括加州在內等民主黨執政的藍州，如今連忙搜購。

民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)表示，加州已訂購25萬顆米索前列醇(misoprostol)，還與藥商洽談採購高達200萬顆墮胎藥丸。全美多州紛紛禁止婦女墮胎的同時，加州則不斷擴大開放，讓墮胎變得更便利。

食品暨藥物管理局(FDA)核准墮胎藥丸美服培酮(mifepristone)已有23年，但德州聯邦法院法官上周裁決撤銷核准；聯邦上訴法院雖然裁決允許「美服培酮」繼續銷售，但嚴格限縮限制，拜登政府則向最高法院上訴。

紐森日前曾發表聲明表示：「我們不會向那些正在禁止這些重要墮胎服務的極端主義者屈服。」聲明中說：「藥物墮胎在加州仍是合法的。」

州長辦公室法務事項副秘書史裴格爾(Julia Spiegel)說，加州透過可負擔藥物倡議架構與阿尼製藥公司(ANI Pharmaceuticals)簽訂合約，州政府以10萬多元的價格買下第一批25萬顆墮胎藥丸，接下來還可以每顆藥丸約0.43元的價格購買更多。藥局如果找不到墮胎藥丸的自行進貨管道，可以向州政府尋求供應量協助。

史裴格爾說，加州已經把跟藥商磋商的經驗分享給其他州，讓更多州政府也能以相同優惠買到墮胎藥丸。史裴格爾指出：「我們非常小心，希望不要在市場上製造任何搶購潮，或導致其他州變臨不確定。」

民主黨籍華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)上周則宣布，華州已經透過典獄系統買下3萬顆美服培酮，另外透過大學系統買到1萬顆。

民主黨籍麻州州長希利(Maura Healey)宣布，麻州已透過州立大學系統買到大約1萬5000顆美服培酮，並撥款100萬經費將協助墮胎診所購買藥丸。

希利在記者會上指出，第一批墮胎藥丸採購花費大約67萬5000元，估計約夠用一年多。

民主黨籍紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，將推動立法要求保險公司為美服培酮提供給付。

墮胎 加州 民主黨

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