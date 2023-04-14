聯邦上訴法院裁決：墮胎藥美服培酮可續賣 但設重大限制

聯邦上訴法院12日晚裁定允許墮胎藥「美服培酮」(mifepristone)繼續在市場上銷售，但增加重大限制，拜登政府已立即上訴到最高法院。(Getty Images)

聯邦上訴法院12日深夜做出裁決，允許墮胎 藥「美服培酮」(mifepristone)繼續在市場上銷售，但對其使用設下重大限制，拜登政府次日即表示將立即上訴到最高法院。

位於紐奧良的美國第五巡迴上訴法院12日深夜裁定，將使用美服培酮的限制回復到2016年以前水平，當時此藥最多只能在懷孕七周內使用，且須與醫生面診三次，也不能郵寄給患者。

三名法官組成的小組對反墮胎原告就食品暨藥物管理局(FDA )2000年批准該藥之決定提出挑戰，似乎持懷疑態度，但接受原告有關FDA未適當審查最近放寬藥物使用的論點。

小組法官多數表示，FDA在2016年放寬美服培酮使用限制，允許懷孕十周左右使用墮胎藥，似未檢查相關數據，「這種把頭埋在沙子裡的鴕鳥做法，令人深感不安」。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)13日表示，司法部強烈反對此裁決，將向最高法院提出上訴。他說：「我們將尋求最高法院緊急救濟，以捍衛FDA科學判斷，保護國人獲得安全有效的生殖護理。」

代表原告反墮胎醫學 協會和個別醫生的保守派法律團體「捍衛自由聯盟」(Alliance Defending Freedom)律師霍利(Erin Hawley)則表示，「第五巡迴法院的決定，對於我們代表的醫生、女性健康和每位值得有個依法行事聯邦政府的國人來說，都是一次重大勝利。」

生育權倡議組織「擴大取得藥物流產計畫」(Expanding Medication Abortion Access Project)主任摩爾(Kirsten Moore)表示：「此裁決雖讓美服培酮留在市場上，卻讓醫學進步倒退多年，」

德州聯邦地區法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryk)7日裁定FDA批准使用美服培酮無效，但將裁決擱置七天，讓FDA有機會上訴。第五巡迴上訴法院接獲上訴後，做出前述裁決。

此案被視為最高法院去年6月推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，另一可能顛覆合法墮胎的關鍵案例，備受全國關注。