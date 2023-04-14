「他們是美國人」 60萬夢想生將可有白卡、歐記健保

拜登總統宣布「夢想生」也可享有申請白卡和歐記健保的權利。圖為DACA計畫的維權團體去年在華府的陳情活動。（美聯社）

拜登 總統13日提議，將醫療保險 覆蓋範圍擴大到60萬名俗稱「夢想生 」的年輕移民；白宮聲明表示，此計畫將允許受到「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫保護者，登記加入醫療補助(Medicaid)計畫或透過「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)保險市場，獲得醫療保險。

拜登：他們只差一紙證明而已

「他們在各方面都是美國人，只差一紙證明而已，」拜登在推特(Twitter)發布的影片中表示：「國會早該為『夢想生』提供取得公民身分途徑。我們必須為『夢想生』提供應得機會和支持。」拜登說：「醫療保健應該是一種權利，而不是特權。」

加速實施 白宮：新規月底前完成

儘管一般新規通常需數月程序才能實施，但白宮聲明表示，這項工作預計「在月底前完成」；衛生部將提出規則，擴大「合法居留」者定義，讓「夢想生」有資格獲得Medicaid和ACA保險。

這代表貧窮的「夢想生」將能在大多數州獲得Medicaid；若收入較高者，也有資格獲得補貼，在各地州保險市場購買私人保險。

紐約時報報導，目前全國未投保率處於歷史最低水平，全國人口中的未投保者主要都是無證移民。

前總統歐巴馬(Barack Obama)2012年透過行政命令推出DACA，俗稱「夢想生」計畫，為兒童時期以非法入境方式被父母或其他成人帶來美國的移民，提供暫時合法留美身分，但這些年輕人無法獲得Medicaid。

DACA計畫命運 仍懸而未決

在拜登為「夢想生」的醫療保險提議新規則之際，DACA計畫的命運仍懸而未決。根據美國公民移民服務局的數據，截至去年年底，估計仍有58萬人參加DACA。

聯邦上訴法院小組去年裁定DACA非法，但允許已註冊者更新身分，目前DACA狀態維持不變。德州一名法官正在考慮拜登政府提出的繼續保護數十萬「夢想生」政策。除非國會採取立法補救措施，否則DACA計畫的合法性，幾乎肯定會交由最高法院決定。