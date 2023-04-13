拜登將在愛爾蘭國會演說 強調美愛關係密切

13日，美國總統拜登（左）在北愛爾蘭和愛爾蘭的四天之行中受到愛爾蘭總統邁克爾（中）和他的妻子薩賓娜（右）的歡迎。（Getty Images）

在訪問北愛爾蘭（Northern Ireland）遭到冷淡接待的美國總統拜登 （Joe Biden），今天在訪問祖籍地愛爾蘭共和國時必然會受到該國國會議員熱情許多的歡迎。

法新社報導，拜登將成為繼已故美國總統甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）之後，第2位在愛爾蘭國會發表演說且信奉天主教的美國總統。

甘迺迪1963年6月成為第一位訪問愛爾蘭的美國在位總統，5個月後他遇刺身亡。

當年甘迺迪在演說時表示，名為「倫斯特府」（Leinster House）的愛爾蘭國會大廈曾是他的祖先基達爾伯爵（Earl of Kildare）費茲傑羅家族（Fitzgeralds）擁有，但他隨即開玩笑稱，「我來這可不是為了討回這座建築」。

甘迺迪當時的演說重點在於「自早期以來便使愛爾蘭人民和美國人民緊緊相依的諸多持久關係」，而雙方在早期都曾投入對英國 的戰爭。

拜登與甘迺迪不同的是，沒有足供誇耀的貴族祖先，拜登家族的某些祖先當年是為逃避英國統治下的饑荒，而遷居到賓州史克蘭頓（Scranton）。

白宮 高層幕僚史洛特（Amanda Sloat）透露，拜登今天在愛爾蘭國會的演說將呼應甘迺迪，強調「我們兩國間深刻而長久的歷史、文化、政治和經濟關係」。

拜登昨天在北愛爾蘭參訪喀林福堡（Carlingford Castle）時宣稱，愛爾蘭是「我靈魂的一部分」；並說，他感覺「美好」，就像「歸鄉」一樣。但當地親英勢力指責他，在美國促成北愛和平協議25年後的現在，拜登仍有「反英」思維。