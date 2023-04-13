新聞透視／設計認知戰？台恐弄巧成拙

公關學上有句名言，「印象高於真相」(Perception speaks louder than truth)。perception另譯「認知」，更是近年兩岸宣傳戰的最熱門用語。這次中國要在台灣北部畫設禁航區的風波，隱然可見操弄閱聽人認知的斧鑿痕跡。

飛航情報區是基於全球航空交通的管理而設立，甲國發射火箭，推進器將落入乙國管轄的飛航情報區，只要不屬乙國領空，乙國其實無權制止。但此舉可能影響飛航安全，因此甲國有義務向乙國通報，由乙方發布飛航公告，通知往來航班。

此次中方民航部門向台方發出服務電報，要求在台北飛航情報區內畫設警示區；台方民航局認為影響交通時間太長，最後對方配合減至一天、27分鐘。雙方互動算得上友善而專業，不但遠非解放軍 操演的擾台可比，甚至比以往民航界互動還「文明」。

然而，事件在細節塵埃落定前，有心者便有操弄空間，只要局部釋出訊息，媒體與閱聽人，就會依據自身慣常印象(認知)，主動用想像將空白部分填滿。在解放軍操演剛結束，山東號航艦尚未遠離，大眾對去年8月圍台記憶猶新的當下，選擇性釋放「中國擬設禁航區」，並刻意略過細節，自然又可在輿論掀起聲浪。就算稍後事件水落石出，真相與先前想像頗有差異；就算演習警示區(Military Operation Area)與禁航區(No-fly Zone)，其實大異其趣；但民眾未必會持續接收即時訊息，校正自己的認知。換言之，利用資訊不對稱，放話人就能賺到認知戰紅利。

更值得注意是，台方認為中方提出的時間帶太長，當然可與之磋商要求縮短。但台交通部新聞稿使用「向中方抗議」，形同認可對方在區內有權畫設限制措施。措辭看似威風，實則自降身分反主為客，弄巧成拙，不可不慎。