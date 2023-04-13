中國擬在台灣北部畫禁航區 台抗議後 3天調為27分鐘
路透12日引述四位知情人士說法報導，中國計畫於4月16日至18日在台灣北部85浬處畫設禁航區(no-fly zone)，台國防部表示畫設範圍將與台灣航空識別區(ADIZ)有所重疊並干擾到台灣北部的飛航情報區(FIR)。
台交通部12日表示，無理畫設會帶來巨大飛航風險，嚴重衝擊往來航班權益安全；經向中方抗議後，中方將「航太活動」時間調整為16日上午9時30分至57分，全程約27分鐘。
台交通部表示，中國民航部門11日以服務電報(SVC)通知台方，以「從事航太活動」為由，於本月16日至18日，每日上午9時至下午2時，在台灣轄管的台北飛航情報區內畫設警示區管制飛航，對本區飛航管理造成嚴重影響，重大衝擊往來航班飛航權益與安全。
交通部強調，已在12日向中方表達嚴正抗議，無理畫設將為本區帶來巨大飛航風險，損害國際飛航權益。最終中方通知，將航太調整為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。
日、韓也接獲中通知
日本政府也表示，中國已通知4月16日到18日在台附近設禁航區，並稱與航太活動有關。南韓交通部指中國已告知16日在27分鐘禁航時段，會有與發射載具相關物體在台北方掉落，航班可能延誤，但無須改道。
台國防部12日舉行例行記者會，對於中共的「航太活動」為何？參謀本部情報次長室次長顏有賢表示，以字眼資訊而言，就是航空太空以上範圍活動任務，「衛星或通訊等發射任務為主」，國防部持續掌握。
長榮航空表示，截至12日為止，航班維持正常運作，將依民航局最新指示做必要航路調整。華航則說，將遵照民航局指示，於必要時調整飛航路線。
專家：中國內部協調恐有問題
彭博新聞12日指出，在台灣作出抗議後，中國對台實施禁航區的時間從原本的三天縮減為27分鐘，這可能是兩岸陷入緊張之際，北京作出的罕見讓步。專家指出，中國政府不同部門間協調可能出現問題。
據報導，北京當局尚未就禁航區一事發表任何公開聲明。中國民用航空局12日晚未就此作出回應，而中國外交部發言人汪文斌12日例行記者會上迴避了有關問題。
對此，澳洲國立大學(Australian National University)台灣政治及兩岸關係專家宋文笛(Wen-Ti Sung)評論說：「北京當局在接到台灣抗議後改變計畫，這絕不尋常。」他指出，北京當局調整計畫可能顯示，中國政府不同部門間協調可能出現問題。
他表示：「(中國)航空部門可能出於技術上的必要，要求較長的禁飛時間，但隨後經濟和外交部門又將它縮短，以最大程度地減少鄰近地區的反彈。」
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