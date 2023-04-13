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中國擬在台灣北部畫禁航區 台抗議後 3天調為27分鐘

編譯周辰陽／綜合報導
中方將於16日上午在台灣北方畫設禁航區，警示管制飛航區域位於台灣東亞南北航路要衝與西太平洋交通主要動脈，飛往美、日、韓等國家航線可能受影響。圖為台北灣桃園國際機場。(記者黃仲明╱攝影)
中方將於16日上午在台灣北方畫設禁航區，警示管制飛航區域位於台灣東亞南北航路要衝與西太平洋交通主要動脈，飛往美、日、韓等國家航線可能受影響。圖為台北灣桃園國際機場。(記者黃仲明╱攝影)

路透12日引述四位知情人士說法報導，中國計畫於4月16日至18日在台灣北部85浬處畫設禁航區(no-fly zone)，台國防部表示畫設範圍將與台灣航空識別區(ADIZ)有所重疊並干擾到台灣北部的飛航情報區(FIR)。

台交通部12日表示，無理畫設會帶來巨大飛航風險，嚴重衝擊往來航班權益安全；經向中方抗議後，中方將「航太活動」時間調整為16日上午9時30分至57分，全程約27分鐘。

台交通部表示，中國民航部門11日以服務電報(SVC)通知台方，以「從事航太活動」為由，於本月16日至18日，每日上午9時至下午2時，在台灣轄管的台北飛航情報區內畫設警示區管制飛航，對本區飛航管理造成嚴重影響，重大衝擊往來航班飛航權益與安全。

交通部強調，已在12日向中方表達嚴正抗議，無理畫設將為本區帶來巨大飛航風險，損害國際飛航權益。最終中方通知，將航太調整為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。

日、韓也接獲中通知

日本政府也表示，中國已通知4月16日到18日在台附近設禁航區，並稱與航太活動有關。南韓交通部指中國已告知16日在27分鐘禁航時段，會有與發射載具相關物體在台北方掉落，航班可能延誤，但無須改道。

中方將在台灣北方畫設禁航區，警示管制飛航區域位於台灣東亞南北航路要衝與西太平洋交...
中方將在台灣北方畫設禁航區，警示管制飛航區域位於台灣東亞南北航路要衝與西太平洋交通主要動脈，飛往美、日、韓等國家航線可能受影響。圖為11日在台灣桃園國際場搭機前往搭機前往新加坡的旅客，於候機室內行走。（記者黃仲明／攝影）

台國防部12日舉行例行記者會，對於中共的「航太活動」為何？參謀本部情報次長室次長顏有賢表示，以字眼資訊而言，就是航空太空以上範圍活動任務，「衛星或通訊等發射任務為主」，國防部持續掌握。

長榮航空表示，截至12日為止，航班維持正常運作，將依民航局最新指示做必要航路調整。華航則說，將遵照民航局指示，於必要時調整飛航路線。

專家：中國內部協調恐有問題

彭博新聞12日指出，在台灣作出抗議後，中國對台實施禁航區的時間從原本的三天縮減為27分鐘，這可能是兩岸陷入緊張之際，北京作出的罕見讓步。專家指出，中國政府不同部門間協調可能出現問題。

據報導，北京當局尚未就禁航區一事發表任何公開聲明。中國民用航空局12日晚未就此作出回應，而中國外交部發言人汪文斌12日例行記者會上迴避了有關問題。 

對此，澳洲國立大學(Australian National University)台灣政治及兩岸關係專家宋文笛(Wen-Ti Sung)評論說：「北京當局在接到台灣抗議後改變計畫，這絕不尋常。」他指出，北京當局調整計畫可能顯示，中國政府不同部門間協調可能出現問題。

他表示：「(中國)航空部門可能出於技術上的必要，要求較長的禁飛時間，但隨後經濟和外交部門又將它縮短，以最大程度地減少鄰近地區的反彈。」

台灣北方 中將禁航 （製表／政治中心） 資料來源：中華民國國防部、交通部
台灣北方 中將禁航 （製表／政治中心） 資料來源：中華民國國防部、交通部

航太 北京 國防部

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