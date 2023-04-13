習近平視察南部戰區 要求加強「實戰」訓練

著軍裝的習近平11日在中國南部戰區海軍視察調研。(新華社)

中國東部戰區10日結束為期三天的環台軍演後，正在廣東視察的中共領導人習近平 11日在視察南部戰區海軍單位時多次提及「實戰」，要求軍隊加強實戰化軍事訓練，創新作戰概念和戰法訓法，要加強實案化對抗性訓練，提高訓練水準和實戰能力。

中國官媒報導習近平視察時還說，要大力發展新型作戰力量和手段，把握新質戰鬥力建設特點規律，推動新裝備、新力量，加快形成實戰能力，並深入破解短板弱項，推動作戰體系整體升級。

一直以來，外界始終質疑中國解放軍 的實戰經驗；美國軍方指出，解放軍自1979年之後再也沒有打過仗，特別是嚴重缺乏海上及空中作戰經驗。儘管解放軍近年不斷投入新武器及新裝備，整體戰鬥力確實有所提升，但仍有明顯不足之處。因此中國官媒特別提及習近平要求「以戰領訓」，實行實戰化，明顯是彌補不足。

另外，在三天環台軍演期間，官媒環球時報特別報導這次軍事行動呈現幾個大突破，特別是從之前的火力圍島發展到兵力圍島及火力模擬上島，反映解放軍對台實戰準備，漸趨深入。

中國官媒報導，習近平強調，要堅持從政治高度思考和處理軍事問題，堅決捍衛中國領土主權和海洋權益，努力維護周邊大局穩定。習近平所說的顯然是指南海涉及爭議的地區。

尤其是解放軍剛剛於10日結束環台軍演，美國與菲律賓隨即在11日至28日展開東南亞 國家歷來最大規模聯合軍演，雙方共出動約1萬8000名部隊參加，並首次在中國宣示擁有主權的南海展開實彈射擊。

菲律賓4月初宣布新增四個軍事基地供美軍使用，其中一個位於南海附近，另一個距離台灣不遠，都引發北京的憤怒。

根據中國央視新聞報導，習近平11日上午前往解放軍南部戰區海軍單位，同時觀看南部戰區海軍建設情況的多媒體影片。

香港媒體報導，習近平10日在廣東湛江視察期間，正值海軍建軍節前夕，檢閱了司令部在湛江的南海艦隊。南海艦隊是解放軍三大艦隊中最強的一支，負責防衛南海水域。