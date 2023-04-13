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西方團結 削弱習近平武統台信心 CIA局長：北京犯台非必然

國際中心／綜合報導
中情局長伯恩斯受訪時表示，俄國在烏戰中挫敗，降低習近平武力攻打台灣的信心，北京武力犯台並非必然。(Getty Images)
中情局長伯恩斯受訪時表示，俄國在烏戰中挫敗，降低習近平武力攻打台灣的信心，北京武力犯台並非必然。(Getty Images)

美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯11日表示，俄羅斯烏克蘭戰爭中的挫敗和西方國家的團結削弱了中國最高領導人習近平武力攻打台灣的信心，北京武力犯台並非必然。

伯恩斯11日在位於德州休士頓的萊斯大學演講時說，俄羅斯在入侵烏克蘭的戰爭中受挫，讓習近平對入侵台灣的成功前景有了更清醒的認識。

他說：「至少今天我們的評估是，習近平和中國軍方領導層懷疑他們能否以可接受的代價成功入侵台灣。我認為，由於習近平觀察到了普亭在烏克蘭的經歷，而且我認為沒有哪個外國領導人比習近平更密切關注這一過程，我認為他也對此感到更清醒。這可能至少加深了一些疑慮。加深了疑慮，但不一定削弱了他控制台灣的長期決心」。

這是伯恩斯又一次闡述美國情報界對中國高層攻台決心的評估。他在今年2月接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面向全國」專訪時首先透露，中國對自己攻打台灣的能力出現了疑慮。

伯恩斯還指出，西方在專制政權前的團結也讓習近平感到驚訝。他說：「至少到目前為止，他(習近平)尤其被西方在支持烏克蘭方面的團結程度感到震驚，西方願意為了更大的利益而接受短期經濟成本，堅持……國際準則，即大國不能因為覺得自己可以就去吞併小國」。

伯恩斯強調，不能低估習近平控制台灣的野心。伯恩斯說：「他(習近平)對此直言不諱。他同樣直言不諱地宣稱，他更傾向於通過不使用武力的方式來實現這一目標」。

習近平 烏克蘭 俄羅斯

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