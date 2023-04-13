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中對台祭出貿易壁壘調查 涉2455項商品

記者廖士鋒、賴錦宏／連線報導
中國商務部12日宣布，將展開台灣對中國限制2455項農工商品的貿易壁壘調查，期限剛好落在明年初總統大選之前，被視為中國報復蔡英文總統過境美國的手段之一。(記者胡經周╱攝影)
中國商務部12日宣布，將展開台灣對中國限制2455項農工商品的貿易壁壘調查，期限剛好落在明年初總統大選之前，被視為中國報復蔡英文總統過境美國的手段之一。(記者胡經周╱攝影)

台灣長久以來一直嚴格限制中國農工產品進口，中國在結束三天對台環島軍演後於12日宣布，即日起就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及2455項商品，調查可延長至2024年1月12日，亦即明年台灣總統大選的前一日。

中國國台辦發言人朱鳳蓮說，台灣當局長期對大陸2400多項產品輸入台灣採單方面限制措施，對大陸相關產業和企業利益造成損害，因此進行該項調查，結果將適時公布。

台：不設前提下 願與對岸磋商

台灣經濟部貿易局表示，兩岸經貿互動是互利互補，更是全世界供應鏈關鍵一環，「陸方不宜將貿易議題複雜化、工具化，干擾全球經濟發展」，若有需要，台灣願在不設前提的情況下，與對岸磋商討論。

台商憂：單方面讓利的時代結束

台禁中農工產品輸入占比。 (製表／財經中心)
台禁中農工產品輸入占比。 (製表／財經中心)

在中國的台商表示，這項調查後，很可能就是對台灣反制或制裁，意即以海峽兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）為基礎、中方單方面讓利的時代結束了。

調查可延至台明年大選前1日

中國商務部官網12日突然公告，稱於今年3月17日收到中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會正式提交的貿易壁壘調查申請書，「申請人請求就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查」，申請都符合中國的「對外貿易壁壘調查規則」。

根據公告，上述單位申請所涉及2455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。中國商務部表示，調查應在今年10月12日前結束，特殊情況下可延長至明年1月12日。

中國是台最大貿易順差來源

中國不僅是台灣最大貿易夥伴，更是最大順差來源。根據中國海關總署統計，去年台灣對中國享有高達1565億美元的貿易順差，台灣的統計則為1004億美元順差。這除與全球產業分工有關外，台灣限制中國農工產品進口也是關鍵因素。

台灣大陸委員會回應稱，兩岸於2001年底及2002年初先後加入ＷＴＯ，由於雙方在加入ＷＴＯ過程中，並未就貨品貿易進行協商。為維護台灣利益，在法律中明定，准許輸入台灣的大陸物品項目，須符合不危害國家安全及對相關產業無重大不良影響的條件。

台灣的致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠表示，眾院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台前，中國先祭出一波台灣食品禁輸令，後又有圍台軍演；推估北京在這個時間點發動台灣貿易壁壘調查，用意在於表達對蔡英文總統會晤麥卡錫（Kevin McCarthy）的不滿。

貿易調查點名農產、紡織品

張弘遠指出，台灣在2002年加入世界貿易組織（WTO），為了產業保護仍有保留一些產品項目，這次貿易壁壘調查點名了農產品、紡織品等，這些都是台灣相對弱勢產業，在彼時特殊時空環境下，這些產業獲得「政治體諒」，中國未要求對等貿易。

商務部 眾院 北京

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