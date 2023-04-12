反駁馬克宏？歐盟表態：堅決反對武力改變台海現狀

法國總統馬克宏在訪問中國期間，針對台灣問題的發言，遭到歐美盟國和台灣的批評與質疑。圖為馬克宏(右)與習近平同遊廣州。(路透)

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)針對台灣議題發言後，歐洲聯盟執行委員會發言人馬莫爾(Eric Mamer)11日表示，歐盟仍然堅決反對使用武力企圖改變任何台海現狀；馬莫爾說：「我們繼續呼籲維持台灣海峽的和平與穩定。

歐盟10日對中國環台軍演表示關切，並說台灣現狀不應該遭受武力改變，台海緊張升高、發生意外或動用武力都將對全球造成重大影響。

馬克宏結束中國訪問之後接受媒體採訪時表示，歐洲在台灣議題上應該採取跟美國不一樣的立場。他說：「最糟糕的事情就是以為，我們歐洲人在這個議題上應該當別人的追隨者，隨著美國節奏與中國的過度反應來判斷該怎麼做。」

他說，加速台海危機不符合歐洲利益，歐洲應該成為獨立於華府、北京之外的「第三支柱」(third pole)。

國家廣播公司(NBC)報導，就在中國舉行環台軍演之際，馬克宏的評論被批評為對中國過於通融。

共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)在推特 影片中拿烏克蘭 戰爭做為對照，馬克宏曾說希望借助中國協助。魯比歐說：「如果歐洲在台灣議題上，不願意在美國與中國之間選邊站，或許我們也不應該在烏克蘭議題選邊站。」

德國國會外交委員會主席洛特根(Norbert Roettgen)在推特發文表示，馬克宏「已經把這趟中國之行變成習近平的公關妙計，對歐洲來說則是一場外交政策災難」。

洛特根說，馬克宏「在歐洲變得越來越孤立」。

法國駐美大使館發言人康夫勒(Pascal Confavreux)則說，馬克宏接受媒體訪問的發言遭到過度解讀；康夫勒在推特表示：「美國是我們的朋友，我們有著共同的價值理念。」