劍指北京？美菲史上最大聯合軍演 首度海上實彈演習

美菲演練兩棲作戰，這是去年10月菲律賓兩棲攻擊運輸車準備搶灘的資料照片。(Getty Images)

中共人民解放軍環繞台灣的三天軍事演習，結束不到一天，美國與菲律賓11日就出動超過1萬7000名官兵，展開兩國有史以來最大規模的聯合軍演。路透分析，美菲的關係之所以升溫，出於兩國對中國在亞太地區展現強硬姿態有著共同的擔憂。

美國駐馬尼拉大使館 表示，參與美菲兩國第38屆「肩並肩」(Balikatan)的官兵包括1萬2200名美軍、菲軍5440人、110名澳洲 國防軍，動員人數是去年的兩倍，為期18天。使用武器包括ATMOS(輪型自走砲)、T-129ATAK攻擊直升機和美國空軍的F-16戰隼戰鬥機。

沒有派兵但應邀擔任觀察員的國家包括日本、印度、英國、法國、加拿大和東協部分國家。美國和菲律賓本周也將在華府舉行七年來首次的外交及防務首長「二加二」會談。

此次演習將首度舉行海上實彈演習，擊沉一艘菲國海軍的舊型靶艦。菲律賓軍方官員表示，總統馬可仕將出席視導。

演習在菲呂宋島北部、巴拉望省、巴坦群島省和三描禮士省等地區舉行，科目包括海上安全、兩棲任務、實彈射擊、網絡安全、反恐行動、減災救援和人道主義行動等。雙方在軍演中部署「愛國者」防空飛彈系統和「海馬斯」多管火箭砲系統。

不過，在菲律賓武裝部隊總部外，數個菲律賓團體聚集示威並焚燒美國國旗，對菲美「肩並肩」年度軍演，和馬尼拉日前公布可供美軍使用的四處戰略據點表達不滿。

左派政黨「人民第一黨」代表、前眾議員 蓋伊德認為，「肩並肩」軍演和美國在菲律賓駐軍侵犯菲國主權，對菲律賓的危害大於它帶來的保護。

他表示，菲國政府和美國打著保護菲律賓主權的幌子，聲稱由於中國入侵西菲律賓海(南海)，因此「肩並肩」軍演是必要的，但「我們永遠不能仰賴另一個國家來捍衛自己的主權，我們必須依靠我們自己的力量」。

蓋伊德說，美國仍像是菲律賓的殖民者，而菲律賓只是美國的傀儡。他也擔心若中國攻打台灣，菲律賓會因開放美軍使用戰略據點而捲入其中。