我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

南加亞凱迪亞惡鄰派對鬧事 華人買槍自衛

劍指北京？美菲史上最大聯合軍演 首度海上實彈演習

編譯周辰陽／綜合11日電
美菲演練兩棲作戰，這是去年10月菲律賓兩棲攻擊運輸車準備搶灘的資料照片。(Getty Images)
美菲演練兩棲作戰，這是去年10月菲律賓兩棲攻擊運輸車準備搶灘的資料照片。(Getty Images)

中共人民解放軍環繞台灣的三天軍事演習，結束不到一天，美國與菲律賓11日就出動超過1萬7000名官兵，展開兩國有史以來最大規模的聯合軍演。路透分析，美菲的關係之所以升溫，出於兩國對中國在亞太地區展現強硬姿態有著共同的擔憂。

美國駐馬尼拉大使館表示，參與美菲兩國第38屆「肩並肩」(Balikatan)的官兵包括1萬2200名美軍、菲軍5440人、110名澳洲國防軍，動員人數是去年的兩倍，為期18天。使用武器包括ATMOS(輪型自走砲)、T-129ATAK攻擊直升機和美國空軍的F-16戰隼戰鬥機。

沒有派兵但應邀擔任觀察員的國家包括日本、印度、英國、法國、加拿大和東協部分國家。美國和菲律賓本周也將在華府舉行七年來首次的外交及防務首長「二加二」會談。

此次演習將首度舉行海上實彈演習，擊沉一艘菲國海軍的舊型靶艦。菲律賓軍方官員表示，總統馬可仕將出席視導。

演習在菲呂宋島北部、巴拉望省、巴坦群島省和三描禮士省等地區舉行，科目包括海上安全、兩棲任務、實彈射擊、網絡安全、反恐行動、減災救援和人道主義行動等。雙方在軍演中部署「愛國者」防空飛彈系統和「海馬斯」多管火箭砲系統。

不過，在菲律賓武裝部隊總部外，數個菲律賓團體聚集示威並焚燒美國國旗，對菲美「肩並肩」年度軍演，和馬尼拉日前公布可供美軍使用的四處戰略據點表達不滿。

左派政黨「人民第一黨」代表、前眾議員蓋伊德認為，「肩並肩」軍演和美國在菲律賓駐軍侵犯菲國主權，對菲律賓的危害大於它帶來的保護。

他表示，菲國政府和美國打著保護菲律賓主權的幌子，聲稱由於中國入侵西菲律賓海(南海)，因此「肩並肩」軍演是必要的，但「我們永遠不能仰賴另一個國家來捍衛自己的主權，我們必須依靠我們自己的力量」。

蓋伊德說，美國仍像是菲律賓的殖民者，而菲律賓只是美國的傀儡。他也擔心若中國攻打台灣，菲律賓會因開放美軍使用戰略據點而捲入其中。

澳洲 眾議員 大使館

上一則

反駁馬克宏？歐盟表態：堅決反對武力改變台海現狀

下一則

軍演結束 解訪軍機艦持續擾台 14架次軍機越中線

延伸閱讀

美媒：解放軍「已準備一戰」軍演曝控制西太平洋野心

美媒：解放軍「已準備一戰」軍演曝控制西太平洋野心
美國防洩密文件曝：多達50名英國特種隊員部署在烏克蘭

美國防洩密文件曝：多達50名英國特種隊員部署在烏克蘭
前國防部高官：解放軍武統台灣 美國出手有4理由

前國防部高官：解放軍武統台灣 美國出手有4理由
從朴正熙時代就開始 美國竊聽青瓦台是延續40多年的「公開秘密」

從朴正熙時代就開始 美國竊聽青瓦台是延續40多年的「公開秘密」

熱門新聞

德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30
紐約時報廣場巨型廣告罵蔡英文。（影片截圖）

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

2023-04-04 20:15
中國外交部再宣布制裁美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人。(路透)

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

2023-04-07 06:00
拜登政府大力推動綠能產業，加上對供應鏈穩定的憂慮，美國製造業大舉回春。圖為在傳統工業州明尼蘇達州羅斯奧市工人在滑雪車工廠生產線工作。(路透)

「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生

2023-04-10 09:28

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行