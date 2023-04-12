軍演結束 解訪軍機艦持續擾台 14架次軍機越中線

解放軍環台軍演結束，但繼續派出機艦擾台。圖為台灣新竹空軍基地11日上午戰機起降頻繁，一架幻象2000降落時，地面三架幻象2000正準備升空。(記者陳正興／攝影)

中共解放軍 前天結束為期三天的圍台軍演，11日解放軍機、艦持續侵擾台灣海空域。台北國防部 指出，中共11日編組軍機，分自北、中、南部逾越中線，截至上午11時止，偵獲殲10、殲16及蘇愷30、空警200等各型機26架次，其中14架次逾越中線及進入西南空域，執行戰備警巡；另有解放軍艦9艘次。因應解放軍機艦，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

國防部10日晚間已公布當天共機擾台數量，偵獲解放軍機91架次，打破單日最高紀錄，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域54架次。

中共10日宣布軍演結束，但11日上午依舊出動解放軍機、艦擾台，國防部11日中午還二度更新共軍動態，目前尚有艘解放軍艦持續在台灣周邊海域活動。

國防部強調，中共東部戰區雖然宣布演習結束，但國軍強化戰備整備工作絕不鬆懈，將綿密掌握台海周邊動態，持續偵蒐中共火箭軍、地面遠火部隊及山東號航艦編隊動態，各輪值戰備部隊及觀通、偵蒐人員堅守崗位，保持戒備、適切應處。

解放軍環台軍演剛結束，有航空迷11日追蹤到一架美軍P─8A「海神式」巡邏機現蹤綠島外海，高度僅1500公尺，直呼少見；空軍前副司令張延廷說，代表該海域一定有解放軍潛艦活動，山東號航母出海，水下一定配置一至三艘潛艦出巡，這是美軍練兵的最佳時機，尤其反潛作戰，正好發揮偵蒐能力及驗證。