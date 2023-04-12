CNN專訪 台外長吳釗燮：中國正為攻台作準備

解放軍環台三天軍演結束，但繼續派出機艦擾台。中華民國外交部長吳釗燮11日接受多家國際媒體訪問，指中共已經做好攻台準備。(路透)

中共解放軍 為期三天的圍台軍演結束隔天，台灣外交部長吳釗燮(Joseph Wu)11日接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時譴責北京 行為，並說這次軍演透露中國正為對台灣發動戰爭作準備。

吳釗燮說：「從軍事演習以及發表言論看來，中國似乎正在為對台灣發動戰爭作準備。」對於中國軍事威脅，他表示，台灣政府的看法是無法接受，予以譴責。

CNN記者詢問，美國情報評估中國國家主席習近平已指示解放軍要在2027年之前完成準備，對於「中國可能攻台，台灣是否有任何估計時間表？」吳釗燮回答說，對台灣的準備因應有信心。他表示：「中國領導人決定動台灣動武之前，最好三思。不管是2025年或2027年，甚至以後，台灣都需要準備就緒。」

CNN報導指出，這次圍台軍演當中，中國海軍第一次模擬殲擊機從山東艦航母升空襲擊的演練。

「中不能命令台如何交友」

北京從8日起展開對台軍演，時間是台灣總統蔡英文結束中美洲訪問及過境美國10天出訪行程的次日。蔡英文過境美國期間，在加州會晤了眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)以及兩黨國會議員。

CNN記者問到，蔡英文此行出訪是否付出過高代價。吳釗燮在專訪中回答：「中國不能命令台灣如何交朋友。中國不能命令我們的朋友如何表達對台灣的支持。」

前任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣之後，北京2022年8月間也在台灣周邊展開類似的大規模軍事演習。CNN報導，2022年8月的軍演當中，解放軍發射飛彈飛越台灣上空，但這次軍演並未看到相同操作。

CNN報導指出，中國這次圍台軍演的時間剛好與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)訪中行程重疊。馬克宏此行受到習近平熱烈歡迎，後來馬克宏接受媒體訪問時，被問到如果發生台灣危機，法國是否應該介入時回答說：「最糟糕的事情就是以為，我們歐洲人在這個議題上應該當別人的追隨者，隨著美國節奏與中國的過度反應來判斷該怎麼做。」

法國官員稍後表示，馬克宏的談話被媒體引述錯誤。吳釗燮則對CNN記者表示，台北已經要求法國提出澄清。

吳釗燮說：「我們仍在透過法國政府釐清他說了什麼，以及發言代表什麼意義。」他表示：「法國政府一直都對台灣展現支持。」