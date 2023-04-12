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紀念北愛和平協議25周年 拜登、柯林頓親自出席

編譯俞仲慈／綜合11日電
前總統柯林頓2018年4月10日在北愛爾蘭貝爾發斯特參加「耶穌受難日協議」20周年紀念活動。左為當年簽署協議的前英國首相布萊爾與與前愛爾蘭總理艾赫恩。(路透)
前總統柯林頓2018年4月10日在北愛爾蘭貝爾發斯特參加「耶穌受難日協議」20周年紀念活動。左為當年簽署協議的前英國首相布萊爾與與前愛爾蘭總理艾赫恩。(路透)

25年前4月10日，英國、愛爾蘭和北愛各黨派共同簽署「耶穌受難日協議」(Good Friday Agreement)，也稱為「貝爾法斯特協議」(Belfast Agreement)終結北愛爾蘭長達30年的動亂；「觀察家報」(Observer)報導，當時英國首相布萊爾(Tony Blair)靠著酒精和三明治，三天足不出戶，為達成協議焦頭爛額，如今為了紀念此一歷史性和平協議，拜登總統和前總統柯林頓都前往貝爾法斯特出席紀念活動。

愛爾蘭歷經英國800多年統治，於1922年獨立，唯獨北愛爾蘭地區仍在英國手中，於是意圖加入愛爾蘭共和國的民族主義派與效忠英國的公黨派，自1960年代起，即不斷爆發流血衝突，延至1990年代造成超過3500人死亡。

在多次停火失敗以及對流血衝突的疲憊，最終北愛、英國以及愛爾蘭三方原則上同意北愛和愛爾蘭經過公民投票取得共識後，北愛可脫離英國統治。

當時英國首相布萊爾和愛爾蘭總理艾赫恩(Bertie Ahern)聚在貝爾法斯特郊區一座18世紀的希爾斯伯勒堡(Hillsborough Castle)，展開一周的談判，柯林頓總統也派遣緬因州民主黨籍前聯邦參議員米契爾(George Mitchell)為白宮特使，負責監督會議，同時北愛包括民族主義派與工會主義派以及愛爾蘭共和軍旗下新芬黨(Sinn Fein)也都派員出席。

隨後1998年5月22日，北愛爾蘭和愛爾蘭舉行公民投票，結果絕大多數選民支持「貝爾法斯特協議」。

英國 投票 柯林頓

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