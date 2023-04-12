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脫歐後遺症…燒警車放炸彈 北愛在拜登到訪前再陷緊張

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統抵達愛爾蘭前一天，天主教徒為主的共和派在北愛爾蘭的倫敦德里市遊行，年輕抗議者向警車丟擲火焰瓶，燒毀警車。(美聯社)
拜登總統抵達愛爾蘭前一天，天主教徒為主的共和派在北愛爾蘭的倫敦德里市遊行，年輕抗議者向警車丟擲火焰瓶，燒毀警車。(美聯社)

拜登總統到訪前夕，北愛爾蘭局勢再度緊張，當地警方10日偵破炸彈陰謀，專家說共和軍陣營在墳墓置放炸彈，目標不是美國總統，因為「多年來，他們得到美國很大的支持」；拜登期盼北愛之旅可讓他再度端出美國的和平使者角色，但復活節的街頭緊張，已讓他體認到和平進程並非坦途。

在結束北愛行程後，拜登將續往愛爾蘭訪問三天；拜登北愛行主要目的本來是慶祝共和派和聯邦派簽署「耶穌受難日協議」(Good Friday Agreement)25周年，終結兩派30年來的鬥爭，但英國脫歐後遺症造成北愛地區民眾對立和緊張，特別在聯邦派去年退出聯合政府之後。

聯邦派不滿英國和歐盟上月達成的協議，說歐盟法律持續在北愛爾蘭地區生效的話，會把北愛推向愛爾蘭共和國，遠離英國。他們更不滿的是，英國本土進入北愛的貨物居然要通關，貶低了北愛在英國的地位。

就在拜登抵達的前一天，天主教徒為主的共和派在倫敦德里(Londonderry)遊行時，抗議的年輕人向警車丟擲火焰瓶，清教徒則在貝爾法斯特(Belfast)遊行。哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，雖然這是每年復活節的固定活動，今年在兩派緊張對立下，顯得更緊張。

脫歐貿易爭端導致北愛爾蘭議會停擺至今一年，也因此拜登不到議會所在的斯托蒙特(Stormont)。

英國希望北愛議會盡快復會，何時實現沒人知道。當地人說，共和、聯邦兩派分享100%席位的安排早就「過時」了，因為40%居民自認不屬於這兩派，但也沒組第三黨。

貝爾法斯特皇后大學政治社會學教授凱蒂‧海華德(Katy Hayward)說，拜登在北愛停留不到24小時，顯示他明白當地和平出了問題，但也提醒各方，過去25年的和平本身，就是北愛爾蘭人的共同成就。

她說，拜登在延續美國悠久的傳統，重視北愛爾蘭和平進程，美國視自己為復活節協議的保證人，希望英國人和愛爾蘭人之間維持良好、緊密的關係。

拜登總統抵達愛爾蘭前一天，天主教徒為主的共和派在北愛爾蘭的倫敦德里市遊行，年輕抗...
拜登總統抵達愛爾蘭前一天，天主教徒為主的共和派在北愛爾蘭的倫敦德里市遊行，年輕抗議者向警車丟擲火焰瓶。(美聯社)

拜登 英國 復活節

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