拜登訪北愛、愛爾蘭 彰顯美和平角色 登愛爾蘭祖先故鄉

拜登總統(右二)11日晚飛抵北愛爾蘭的貝爾發特國際機場，展開四天正式訪問。英國首相蘇納克(左)在機場接機歡迎。(Getty Images)

曾曾祖父來自愛爾蘭的拜登 總統，11日出訪北愛爾蘭和愛爾蘭，這趟為期四天的旅程兼具外交和家族意義；拜登將彰顯美國25年前對於結束北愛爾蘭暴力衝突事件扮演的關鍵角色，並與愛爾蘭遠親共聚。這是他出任總統後，首度造訪祖先故鄉。

10日是「耶穌受難日協議」(Good Friday Agreement，亦稱貝爾法斯特協議)簽署25周年，該協議大致結束北愛爾蘭長達30年的宗教流血衝突。當前仍有反對和平進程的小型團體發動零星暴力事件，英國 3月將北愛爾蘭恐怖主義威脅提高到「嚴重」級別。但拜登並未改變他的旅行計畫，「他們不能把我拒於門外，」他說。

拜登總統在愛爾蘭老家鮑利納鎮都做好歡迎準備。(Getty Images)

現年80歲的拜登，11日晚抵達貝爾法斯特，12日與英國首相蘇納克(Rishi Sunak)會面，然後前往阿爾斯特大學(Ulster University)與和平進程其他政要及參與者一起紀念「耶穌受難日協議」25周年。

13日，拜登將轉往愛爾蘭首都都柏林，與愛爾蘭總統希金斯(Michael Higgins)和總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)分別舉行會談，然後向愛爾蘭國會發表演說。拜登也將先後訪問東西兩岸的勞斯郡(County Louth)和梅奧郡(County Mayo)，深入瞭解家族的愛爾蘭淵源。

拜登總統的遠房表弟布魯維特在拜登的老家、愛爾蘭鮑利納鎮，準備迎接拜登到訪。(美聯社)

愛爾蘭家族歷史中心(Irish Family History Centre)表示，拜登「是所有美國總統中最『愛爾蘭』的一位」。全美有約十分之一人口、逾3000萬人擁有愛爾蘭血統。國安會發言人柯比(John Kirby)表示，「總統非常期待這次出訪，以慶祝兩國人民共享的深厚歷史聯結。」

由於英國退出歐盟 ，打破了微妙的政治平衡，讓北愛夾在英國和愛爾蘭之間不安徘徊，透過和平協議建立的權力分享制度也受影響；北愛議會已停擺一年多。但英國和歐盟最近達成「溫莎架構」(Windsor Framework)協議，解決了從英國到北愛橫跨愛爾蘭海(Irish Sea)的商業和貨物運輸問題。

拜登總統在愛爾蘭老家鮑利納鎮上的居民卡爾，等不及要和拜登大飲吉尼斯黑啤酒。(Getty Images)

拜登稱讚該架構是維護和平的重要一步，他在準備離開華府被問及此行優先事項時表示：「確保愛爾蘭協議和溫莎協議不變，保持和平，是最主要的事。」

華府智庫戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)歐洲事務主任伯格曼(Max Bergmann)表示，「美國在彌合兩個夥伴之間分歧方面，發揮了關鍵作用；25年後，這是美國外交的真正成功；這是彰顯世界可以取得進步和美國可以扮演核心角色的時刻。」