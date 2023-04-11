從朴正熙時代就開始 美國竊聽青瓦台是延續40多年的「公開秘密」

1966年2月15日，韓民總統朴正熙伉儷及隨員一行人抵台訪華，圖為（右起）總統蔣中正、朴正熙伉儷。（聯合報系資料照片）

美國情報機構竊聽、監聽韓國青瓦台(總統室)是「長久以來的秘密」。

《韓民族新聞》報導，上世紀70年代，在韓國和美國就駐韓美軍撤離、韓國人權問題等發生爭執的情況下，1976年10月美國《華盛頓郵報》報導了所謂的「韓國門」。當時的韓國總統朴正熙透過朴東宣等說客用錢遊說美國議員和公職人員，消息來源也令人驚訝。美國中央情報局(CIA)竊聽青瓦台並掌握這一情況。

不久後，《紐約時報 》詳細報導了竊聽青瓦台的方法，稱可以利用「高性能指向性電波探測」，通過玻璃窗的震動等進行竊聽。此後，朴正熙為了躲避美國竊聽，不再在辦公室內說重要的事情，而是在青瓦台院子裡裝作閒逛。

青瓦台被竊聽的事實也通過美國前駐韓大使威廉 ．波特 (William J. Porter) 得到了確認。波特1978年4月在接受一家美國媒體採訪時，被問及「美國政府是否在青瓦台安裝過竊聽裝置」時，他表示：「在我上任之前，我聽說了它(竊聽)被中斷的報告」。

2013年，美國竊聽了包括韓國駐美大使館在內的38個國家的駐美使館。美國國家安全局(NSA)職員史諾登揭露了美國一直監視同盟國的事實。2016年，維基解密表示，2008年，美國國家安全局竊聽了當時聯合國秘書長潘基文和德國總理梅克爾的對話。

與每次美國竊聽行為被曝光時都強烈抗議並要求解釋的外國不同，從20世紀70年代開始韓國一直持謹慎態度，每次都表示「正在確認準確的事實關係」。即使進入2020年代，這次也不例外。