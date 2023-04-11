遭美情報機構監聽？南韓總統室回應了

南韓總統尹錫悅辦公室否認遭美國情報機構監聽。（美聯社）

韓國國際廣播電台11日報導：韓國總統室表示，美國情報機構監聽龍山總統室的說法是荒誕無稽的謊言。韓美兩國一致認為網上公開的所謂監聽文件大部分為捏造。

相關文件公開後時隔兩天，韓國總統室表示，大部分的文件為捏造。韓美國防部 長也就相關問題進行了通話，在相關問題上看法一致。

韓國國家安保室第一次長金泰孝表示，文件中所說的韓國外交安全高官間的對話內容也不符合事實。金泰孝表示，由於文件為捏造，因此並沒有要向美方轉達的立場，相關問題也不會成為韓美峰會的變數。金泰孝說，韓美兩國正就情報領域的重要問題展開密切合作。以此次事件為契機，兩國將進一步加強互信。

總統室也否認美國情報機構對自身進行監聽，稱相關說法是荒誕無稽的謊言。總統室表示，龍山總統室大樓構建並正在運作遠強大於過去青瓦台的防竊聽系統，在野黨將監聽疑惑與總統室搬遷問題掛鉤純屬無中生有，並譴責相關主張動搖韓美同盟、侵害國家利益。總統室強調，現在是發展韓美情報同盟的關鍵時刻，全體國民將對在野黨的「外交自殘行為」進行明斷。

不過總統室並沒有提到除監聽途徑以外，是否有可能通過其他管道洩露總統室對話內容。