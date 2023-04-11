1月網上首見外洩密件 3月才被流傳到一般群組

這數百份機密文件一開始僅在Discord平台上一個小群組中流傳。 (取材自推特)

華爾街日報(WSJ)報導，美國近年最嚴重的一起機密文件洩漏事件，是1月時在一個以笑話和種族歧視言論為主的交流平台、僅數十人的群組中開始流傳，直到3月才被流傳到觀眾較廣泛的群組中。

這數百份機密文件一開始僅在Discord平台上一個小群組中流傳；直到3月初，才有成員將資訊轉傳到其他更大的群組中，包括有數十份文件被傳到粉絲群廣大的電腦遊戲「Minecraft」群組中；且到了5日，美國政府似乎仍未注意在Telegram上的一個俄羅斯 宣傳群組，將一份遭竄改過的文件混在一些為經過編輯的文件中分享出去。

分析師指出，這次機密洩漏中對美國最具破壞性的，就是美國監聽盟友的資料，以及美國針對俄羅斯政府的滲透計畫；分析師也補充，洩漏文件已是烏克蘭 戰爭期間常見的一種策略，但這次讓人費解的，是將資訊洩漏在以電玩玩家為主的Discord 線上聊天平台的手法。

華爾街日報報導，國防部 官員相信部分文件是真的，但重點是誰在1月至3月期間，查看了這些洩漏資訊，以及這些文件機密的重要性。前FBI官員斯庫勒 (Joshua Skule)指出，如今FBI的首要任務就會是調查洩密，查出誰有查看這些資料的權限，以及哪些人有洩漏訊息的動機。

聯邦調查局(FBI)與司法部目前已經擴大調查範圍，瞭解這些機密文件是如何被洩露到網路上；政府也在7日起應國防部要求，針對洩密來源展開調查；一名五角大廈發言人9日晚間表示，國防部已開始審查評估這些資料的正確性，並已經與盟友進行討論與考量此次洩密對國家安全的潛在影響。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)表示，俄羅斯不太可能是情報洩漏的主謀；波多利雅科解釋：「如果你有能從五角大廈取得資訊的渠道，你不會為了僅一天的宣傳活動就毀掉它。」他強調，俄羅斯的目的是轉移外界對烏克蘭戰爭的注意力，並在基輔和其夥伴之間播下「疑慮和相互猜疑的種子。」