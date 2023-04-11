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外洩密件曝南韓官員討論遭美竊聽 首爾憂賣武器流入烏

記者張聲肇／綜合報導
南韓官員曾出售給美國但可能流入烏克蘭的彈藥，這個內容出現在被洩漏的美國密件裡。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
南韓官員曾出售給美國但可能流入烏克蘭的彈藥，這個內容出現在被洩漏的美國密件裡。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

南韓官員10日說，南韓官員曾出售給美國但可能流入烏克蘭的彈藥，這個內容出現在被洩漏的美國密件裡，顯示美國情報人員竊聽南韓官員，南韓也已針對事件展開調查。

華爾街日報引述南韓總統府官員說，當務之急是確定事實，一旦確認美國密件確已外洩，南韓打算「若有必要，要求美國採取合理的措施」。

該官員說，調查過程會根據「兩國之間互信的關係」進行，既然美國其他友邦如以色列、法國和英國也受波及，南韓會參考「別國如何反應。」

美國正在檢討這份密件被用傳真影像分成幾十頁流傳網路造成的損害；國防部表示，國防部仍在調查洩密的管道。洩密事件首先見諸Discord通信平台，美國已和友邦討論此事。

洩密內容主要和烏克蘭有關，南韓官員認為不可能排除「某些勢力」涉案的嫌疑，但未說明是什麼勢力，只說美方認為，部分外洩的內容已被改動或操弄過。

華爾街日報說，有關南韓的內容是3月初尹錫悅總統的高級助理擔心，賣給美國的武器如果最後流入烏克蘭，就違反了南韓自己的武器外銷政策：致命武器的終端用戶必須是買方。

西方國家確曾施壓南韓，要它直接提供武器給烏克蘭。去年，南韓簽署歷來最大的軍火出口合同，對波蘭出口坦克車和戰鬥機。南韓政府上個月也批准出口波蘭製克拉卜榴彈砲的零組件，同時強調，不提供致命武器給烏克蘭的政策未變。

時國安局外務長官李文會(Yi Mun-hui)和時國安顧問金城漢(Kim Sung-han)在國安會議中表示，他們擔心首爾還沒確定武器外銷政策前，拜登總統就會直接打電話給尹錫悅。李、金兩人都於3月底離職。

針對兩人是否確曾對此問題表達憂慮，以及因此是否因此遭調查、去職，南韓官方以不公開討論外交和情報事務為由拒絕回答媒體提問。

白宮已於3月7日宣布尹錫悅將於本月26日訪問華府。

南韓 烏克蘭 華爾街

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