紐時：有別維基解密、史諾登事件 這次外洩更具即時性

圖為洩露美國世界監聽「棱鏡」計畫的史諾登2016年視訊受訪畫面。(路透)

紐約時報 分析，最新外洩的100多頁烏克蘭 戰爭軍事行動資料與過去維基解密(WikiLeaks)、史諾登(Edward Snowden)等洩密案件不同，因為最新曝光的檔案非常新，某些檔案完成僅40天；官員指出，這次外洩機密檔案有其即時性，所透露的線索恐讓軍事行動遭到破壞。

維基解密13年前公布大量國務院電報，讓外界得以一窺美國外交官日常工作狀況，包括互揭瘡疤、質疑舉棋不定的盟邦，以及華府如何為北韓垮台、伊朗爆發核子戰爭預做準備。

相隔三年後，史諾登帶走的國家安全局(National Security Agency)機密檔案，讓美國民眾看國安局如何在數位時代進行監視，可以滲入中國電訊產業、潛入谷歌(Google)海外伺服器以攔截外國通訊。

不過，最新外洩的烏克蘭軍事行動簡報資料範圍雖不像前幾次案件那麼大，卻具有高度即時性，讓白宮與五角大廈 官員特別憂心。

某些敏感度最高的檔案包括烏克蘭空防地圖以及南韓準備為烏克蘭今春反攻提供33萬發彈藥的秘密計畫。消息人士說，這些檔案製作完成僅約40天而已。

政府官員說，註記「機密」(secret)與「絕對機密」(top secret)的這批外洩檔案才剛完成不久，內含即將展開的軍事行動細節，曝光之後殺傷力特別嚴重。

紐約時報報導，從資料內容明顯看出美國對烏克蘭戰爭每日行動介入甚深，為烏克蘭提供具體情報與後勤支援，這是為何戰爭爆發後烏克蘭能撐到現在的主因；雖然拜登總統禁止美國直接出兵，拒絕提供射程可達俄羅斯境內的武器給烏克蘭，但外洩檔案讓人看到戰爭爆發一年多來，美國與這場戰爭在許多層面都有密不可分的關聯。

五角大廈發言人辛赫(Sabrina Singh)9日表示，官員已經向國會委員會報告這起洩密事件，也將案件通報給司法部，司法部已經啟動調查。