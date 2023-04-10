我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

復活節的糖與蛋 受通膨影響仍熱賣 這款美食最歡迎

編譯俞仲慈／綜合9日電
根據調查，最受歡迎的復活節美食就是里斯花生巧克力。（美聯社）
根據調查，最受歡迎的復活節美食就是里斯花生巧克力。（美聯社）

根據全國零售聯合會(NRF)最新調查顯示，為慶祝復活節，國人採購金額將達破紀錄的240億元，高於去年208億元，其中包括採買73億元的食物以及33億元的糖果，尤其是復活節不可或缺的雞蛋，儘管蛋價比去年同期上漲55.4%，但市面上的雞蛋幾乎被搶購一空。

根據農業部最新公布的報告顯示，雞蛋批發價已低於一年前禽流感爆發初期的水準，2月一打雞蛋平均售價為4.211元，去年同期為2.005元；2月雞蛋平均價格也低於前一個月、每打4.823元歷史高價。

加州雞蛋供應商Eggs Unlimited全球貿易策略師莫斯科朱里(Brian Moscogiuri)表示：「(雞蛋)市場過去幾周持續下跌，超市Dollar Tree不賣雞蛋，部分零售商限制採購人數，消費者提前清空庫存。」根據CNN報導Dollar Tree因為賣雞無法獲利，決定暫停出售雞蛋。

農業部報告指出：「隨著復活節對雞蛋的需求消退，紙箱包裝的帶殼雞蛋批發價格自本周大幅下跌。」儘管市場少有促銷活動，但是「貨架上的雞蛋銷售一空，因為零售業不希望在復活節前過度刺激買氣，以維持穩定的供應量。」

全國零售聯合會3月下旬公布的報告顯示，即使受到通膨壓力，仍有超過八成國人表示會慶祝復活節，而且每人平均花費192.01元用來採買食物、禮品和糖果等應節物品。

根據RetailMeNot全國性年度調查，最受國人歡迎的復活節美食就是里斯(Reese's)花生巧克力(Peanut Butter Eggs)，以51%選票擊敗兔型巧克力(chocolate bunnies)、吉百利巧克力彩蛋(Cadbury eggs)、雷根糖(jellybeans)和小雞棉花糖(Peeps)等熱門零食，而連續多年穩居復活節零食類榜首，至於29個州排名第一的Peeps，在復活節最愛零食排行榜上僅獲得7%選票。

雞蛋 復活節 農業部

上一則

超級瑪利歐電影版 全球首周票房3.7億 雙破紀錄

下一則

遠距祈禱…疫後上教會變少 美天主教發起聖體復興運動

延伸閱讀

金氏紀錄最大復活節蛋在巴西 這顆高達16公尺

金氏紀錄最大復活節蛋在巴西 這顆高達16公尺
在家遠距祈禱成趨勢 今年復活節上教會的人寥寥可數

在家遠距祈禱成趨勢 今年復活節上教會的人寥寥可數
曼哈頓五大道復活節帽子大遊行 爭奇鬥豔 華人吸睛

曼哈頓五大道復活節帽子大遊行 爭奇鬥豔 華人吸睛
英王查理登基後首次復活節 王室高層成員聚首

英王查理登基後首次復活節 王室高層成員聚首

熱門新聞

已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30
紐約時報廣場巨型廣告罵蔡英文。（影片截圖）

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

2023-04-04 20:15

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案