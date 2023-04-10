復活節的糖與蛋 受通膨影響仍熱賣 這款美食最歡迎

根據調查，最受歡迎的復活節美食就是里斯花生巧克力。（美聯社）

根據全國零售聯合會(NRF)最新調查顯示，為慶祝復活節 ，國人採購金額將達破紀錄的240億元，高於去年208億元，其中包括採買73億元的食物以及33億元的糖果，尤其是復活節不可或缺的雞蛋 ，儘管蛋價比去年同期上漲55.4%，但市面上的雞蛋幾乎被搶購一空。

根據農業部 最新公布的報告顯示，雞蛋批發價已低於一年前禽流感爆發初期的水準，2月一打雞蛋平均售價為4.211元，去年同期為2.005元；2月雞蛋平均價格也低於前一個月、每打4.823元歷史高價。

加州雞蛋供應商Eggs Unlimited全球貿易策略師莫斯科朱里(Brian Moscogiuri)表示：「(雞蛋)市場過去幾周持續下跌，超市Dollar Tree不賣雞蛋，部分零售商限制採購人數，消費者提前清空庫存。」根據CNN報導Dollar Tree因為賣雞無法獲利，決定暫停出售雞蛋。

農業部報告指出：「隨著復活節對雞蛋的需求消退，紙箱包裝的帶殼雞蛋批發價格自本周大幅下跌。」儘管市場少有促銷活動，但是「貨架上的雞蛋銷售一空，因為零售業不希望在復活節前過度刺激買氣，以維持穩定的供應量。」

全國零售聯合會3月下旬公布的報告顯示，即使受到通膨壓力，仍有超過八成國人表示會慶祝復活節，而且每人平均花費192.01元用來採買食物、禮品和糖果等應節物品。

根據RetailMeNot全國性年度調查，最受國人歡迎的復活節美食就是里斯(Reese's)花生巧克力(Peanut Butter Eggs)，以51%選票擊敗兔型巧克力(chocolate bunnies)、吉百利巧克力彩蛋(Cadbury eggs)、雷根糖(jellybeans)和小雞棉花糖(Peeps)等熱門零食，而連續多年穩居復活節零食類榜首，至於29個州排名第一的Peeps，在復活節最愛零食排行榜上僅獲得7%選票。