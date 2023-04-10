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教宗復活節文告 為俄烏人民祈禱 促國際社會終結戰爭

編譯徐薏茹／綜合9日電
天主教教宗方濟各9日在聖彼得廣場，主持彌撒，慶祝復活節。(美聯社)
天主教教宗方濟各9日在聖彼得廣場，主持彌撒，慶祝復活節。(美聯社)

天主教教宗方濟各(Pope Francis)9日與十幾名高級教士和數萬虔誠的信徒齊聚聖彼得廣場(St. Peter's Square)，一同慶祝復活節，並依循傳統向全球信眾發表復活節文告「致全城與全球」(Urbi et Orbi)祝福，教宗在演說中為烏克蘭及俄羅斯人民祈禱，讚揚收容難民的國家，並呼籲近日衝突升溫的以色列及巴勒斯坦建立信任。

方濟各談到世界各地的混亂，他鼓勵「個人、人民與國家之間的信任」，表示復活節的喜悅「照亮了經常籠罩世界的黑暗與陰鬱」。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，方濟各數度呼籲終止戰爭，並為犧牲的烏克蘭人民祈禱。

他懇求上帝「幫助親愛的烏克蘭人民走向和平的道路」，求主「以復活的真光照亮俄羅斯人民，安慰因為戰爭而受傷、失去親人的人們，讓戰俘能安然無恙地返家」。

方濟各敦促國際社會努力終結烏克蘭戰爭，以及世界上所有的衝突和流血事件，「從還在等待和平的敘利亞開始」。

他也為兩個月前在敘利亞、土耳其強震中失去親友的人民祈福。

隨著近幾日以巴衝突加劇，教宗呼籲以色列與巴勒斯坦人「在信任與相互尊重的氣氛中重啟對話，如此一來和平才能進入聖城(耶路撒冷)與整個地區」。

但教宗也提到某些方面的進展，讚美為逃離戰亂與貧窮的難民提供援助的國家。

關於如何照顧尋求庇護者、移民、難民，是否允許其入境等問題，在歐洲、美國和其他區域均引起激烈的政治與社會辯論。

方濟各祈求主啟發國家領導人，「確保沒有男性或女性遭受歧視」，讓社會充滿「對人權的尊重與民主」。

根據梵蒂岡官方統計，到方濟各結束公開露面前，約1萬人即時湧入聖彼得廣場聆聽教宗演說。

教宗3月29日至4月1日期間才因支氣管炎住院治療，目前仍在復原中，由於夜間氣溫寒冷，方濟各首度缺席在羅馬競技場舉辦的「十字苦路」(Way of the Cross)戶外遊行。

天主教教宗方濟各9日在聖彼得廣場，主持彌撒，慶祝復活節。(美聯社)
天主教教宗方濟各9日在聖彼得廣場，主持彌撒，慶祝復活節。(美聯社)

方濟各 教宗 烏克蘭

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