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教徒從50年前90%減至64% 基督教慶祝復活節也迎新挑戰

編譯俞仲慈／綜合9日電
美國基督教面臨逐漸增多、來自世界各地的新移民基督徒，展現多元化包容性。圖為紐約市亞裔與拉丁裔社區的布魯克林區7日紀念耶穌受難日活動，教徒扛著十字架，一路經過猶太裔正統派社區、巴基斯坦穆斯林區。(美聯社)
美國基督教面臨逐漸增多、來自世界各地的新移民基督徒，展現多元化包容性。圖為紐約市亞裔與拉丁裔社區的布魯克林區7日紀念耶穌受難日活動，教徒扛著十字架，一路經過猶太裔正統派社區、巴基斯坦穆斯林區。(美聯社)

9日是基督教最神聖的復活節，當天全國數以百萬計基督徒熱烈慶祝，不過根據「丕優研究中心」(Pew Research Center)2020年研究顯示，約有64%國人自稱基督徒，此一比率與50年前90%相比，教徒人數明顯銳減，甚至有教會人士悲觀預估到2070年，原本居多數的基督徒可能在美國社會銷聲匿跡。

CNN報導，康乃狄克州衛斯理大學(Wesleyan University)歷史兼宗教學者史勞特(Joseph P. Slaughter)持不同看法，他以開國元勳傑佛遜(Thomas Jefferson)1820年代即預測基督教將被更開明的宗教形式取代，但歷經兩百多年，基督教仍在美國社會深具影響力，「我從不懷疑美國基督教、尤其福音派是形塑並維護美國社會的重要推手。」

德州奧斯汀市天主教徒卡斯狄友在教堂祈禱。(美聯社)
德州奧斯汀市天主教徒卡斯狄友在教堂祈禱。(美聯社)

羅德島州薩維瑞奇納大學(Salve Regina University)宗教暨神學學者蒂娜·雷伊(Tina Wray)認為對美國基督教抱持樂觀態度，根本低估教會影響力流失的事實，「短短數年內，非宗教利益者人數將很快超越宗教利益者，形成的權益團體將會非常強大，連白人福音派終將被無黨派人士淹沒。」

根據蓋洛普(Gallup)2021年一份民調顯示，基督教會信徒比率首次跌破50%，此外，近年來羅馬天主教會和美南洲浸信會爆發神職人員性侵醜聞、白人基督教會民族主義興起，加上教會對抗LGBTQ跨性別族群，接連切斷外界與基督教的連結，如今國人約有30%自稱為無神論者或無信仰者。

修女葛玫茲(左)與來自委內瑞拉的新移民妮拉．瓦葉特羅(右)在佛州邁阿密交談移民生...
修女葛玫茲(左)與來自委內瑞拉的新移民妮拉．瓦葉特羅(右)在佛州邁阿密交談移民生活。她像許多近年來自中南美洲的新移民，感謝能在佛州定居，展開新生活。(美聯社)

紐約時報專欄作家沃倫(Tish Harrison Warren)以拉丁裔是當前成長最快速的福音派信徒，主張美國基督教今後發展的希望在於拉丁美洲、非洲和亞洲的移民，「只要美國未來仍屬於白人，就無法認同美國會變得更具包容性。」

沃倫強調，「美國基督教的未來既非白人福音派，也非白人進步主義，美國基督教未來是來自一個主要由移民族群領導的多元族裔社區。」

如果美國基督教會能夠真正接納多元族群，不但可以翻轉信徒人數銳減的趨勢，教會也因此有機會再次復活。

移民 紐約時報 性侵

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