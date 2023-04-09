洩密文件揭示 美間諜滲透俄國 也監視英韓盟友

連續兩天被洩露上網的機密文件顯示，美國間諜不僅深深滲透俄羅斯安全、情報單位，也偵監盟國。圖為美國國防部長奧斯丁(左二)與烏克蘭國防部長列茲尼科夫(右二)在北約峰會上閱讀文件。(Getty Images)

大批國防部機密文件遭洩露上網，內容顯示俄羅斯安全、情報單位被美國間諜深深滲透，反映在華府有能力向烏克蘭 示警俄軍計畫發動的進攻，另評估莫斯科的戰力；但華爾街日報(WSJ)指出，遭洩機密文件也顯示，美國不顧國際情勢緊張升高，同時偵監盟國，包括南韓 、以色列及英國都未能倖免。

美每日通報俄軍攻勢

紐約時報8日報導，遭洩機密文件仔細描繪消耗極大的俄軍在烏克蘭苦戰，戰力深深受限；機密文件有每日給美方情報機構的即時警告，通報俄軍的攻勢甚至特定目標，再讓美方把關鍵資訊傳給烏國，報知如何防守。

國防部與司法部已表示將深入調查。

文件顯示烏軍陷窘境

機密文件也露骨揭示美國對烏國部隊的評估，認為烏軍也深陷窘境；這批機密文件日期在1月下旬到3月上旬，描述烏軍極欠缺防空彈藥，另論及俄軍包圍烏東城市巴赫穆特(Bakhmut)取得的進展。情報也指出，美國顯然也監視烏國政、軍高層，反映出華府吃力地想了解基輔當局的戰略。

這批遭洩露的機密文件讓人更加堅信情報界早已承認的想法：美國對俄軍動態的了解，比起對烏軍的戰略籌畫，瞭解得更清楚。情報偵蒐經常很難，有時還會出錯，但這批機密文件把歐陸數十年來最大型地面戰爭的內部作業，描繪得最清楚。

官方表示，這批機密文件雖暗示出美方偵蒐俄軍盤算的方法，但情報界並不清楚情資來源，是否會因這次洩露而被切斷。美方承認開戰以來，有些情資來源已經消失，但機密文件顯然指出，美國對俄國的內部運作仍知之甚詳。

美監視全球機密資訊

每日郵報報導，洩露出來的這批機密文件不僅顯示美國有能力滲透俄方高層，還透露美軍監視全球的敏感細節，包括伊朗核計畫及北韓飛彈系統的機密資訊。

官員表示，機密文件洩露後，五角大廈 立即下令封鎖敏感的簡報機密文件，但它已被視為最近對國家安全殺傷力最大的醜聞，恐進一步影響到美軍未來情報偵蒐的合理性。

文件外洩恐損害各國情資分享

西方情報高級官員表示，這次情報機密文件外洩，恐損害各國情報機構的情資分享，合作搜集機密的信任只怕流失，盟國懷疑美方保密的能力。

被洩機密文件另揭露美方監視的對象，遠不止俄國；美國盟邦如南韓也是五角大廈偵蒐對象，恐對外交有所衝擊；美國需要南韓出力，以供應武器給烏克蘭。