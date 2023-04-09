我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

俄烏戰爭持續一年多…烏克蘭鬧彈藥荒 砲彈要配給

編譯盧炯燊／綜合8日電
烏戰打了一年多，即使有西方支援，烏軍砲彈也短缺，要採配給制。圖為烏克蘭部隊準鴘155mm口徑的砲彈。(Getty Images)
烏戰打了一年多，即使有西方支援，烏軍砲彈也短缺，要採配給制。圖為烏克蘭部隊準鴘155mm口徑的砲彈。(Getty Images)

俄烏戰爭持續一年多，耗損大量人員和武器彈藥，雙方現已進入消耗戰。烏克蘭軍方現正面對砲彈及彈藥嚴重短缺的局面，必須想方設法確保現有的彈藥安全，直到西方盟友能夠提供更多援助為止。

華盛頓郵報報導，在烏東頓內茨克(Donetsk)地區其中一個防空洞內僅存有14枚砲彈，上面覆蓋著黑色塑料防水布以保證安全，這說明了彈藥短缺的嚴峻情況。

由於彈藥供應的不確定性，烏軍目前只能等待指揮官的進一步命令才能發射，有些部隊更處於等候彈藥配給的惡劣情況。

砲彈對烏軍來說，已變成稀缺的寶貴資源。就以部署在烏東的第59摩托旅為例，交戰初期及中期，每天都能夠發射20至30發前蘇聯時期留下來的砲彈，但現在已減少到每天只能發射一到兩枚砲彈，有時甚至根本不發砲還擊。

不過，據一位匿名的烏軍官員稱，即使在短缺的情況下，烏軍每天仍發射約7700發砲彈，即平均大約每六秒就發射一發砲彈。

其實俄羅斯現在也面對的火力不足的問題，但每天的發射量仍是烏軍的三倍，無論哪一方都在設法節省砲彈及盡快的重新武裝，期望在戰場上占據上風。

據英國國防部最新情報，俄羅斯後備軍近日攻擊烏克蘭據點時，身上僅配備槍械和工兵鏟，研判是準備用於肉搏戰，反映俄軍在缺乏彈藥之下，仍堅持進攻。

彭博社指出，在歷經一年多的戰爭後，彈藥縮減是必然發生的事情，目前考驗的就是雙方的後勤補給能力。俄軍目前平均每日發射3萬多枚砲彈，一個月的發射量將近100萬發。美軍就曾在2022年12月中推估，俄軍的砲彈將在2023年用光。

烏克蘭總統澤倫斯基早前到南部赫爾松視察後向媒體承認，由於武器嚴重短缺，烏軍無力繼續反攻，因此需要更多的武器援助。

他說，沒有坦克、大砲和海馬斯火箭砲，不能把勇敢的士兵送到前線去。話語中流露出武器嚴重短缺的現狀。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

德州聯邦法官裁決掀波 拜登批評、墮胎派律師控違法

下一則

同情俄羅斯？間諜內叛？洩密動機…團團謎霧待解

延伸閱讀

傳烏克蘭副外長10日訪印度 尋求人道救援

傳烏克蘭副外長10日訪印度 尋求人道救援
巴西總統建議烏克蘭放棄克里米亞 遭拒絕

巴西總統建議烏克蘭放棄克里米亞 遭拒絕
歐盟：樂見習近平願與澤倫斯基對談 勿供俄軍備

歐盟：樂見習近平願與澤倫斯基對談 勿供俄軍備
澤倫斯基抵華沙 將與波蘭總統談國防經濟合作

澤倫斯基抵華沙 將與波蘭總統談國防經濟合作

熱門新聞

已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30
紐約時報廣場巨型廣告罵蔡英文。（影片截圖）

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

2023-04-04 20:15

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」

訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」