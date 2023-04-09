俄烏戰爭持續一年多…烏克蘭鬧彈藥荒 砲彈要配給

烏戰打了一年多，即使有西方支援，烏軍砲彈也短缺，要採配給制。圖為烏克蘭部隊準鴘155mm口徑的砲彈。(Getty Images)

俄烏戰爭持續一年多，耗損大量人員和武器彈藥，雙方現已進入消耗戰。烏克蘭 軍方現正面對砲彈及彈藥嚴重短缺的局面，必須想方設法確保現有的彈藥安全，直到西方盟友能夠提供更多援助為止。

華盛頓郵報報導，在烏東頓內茨克(Donetsk)地區其中一個防空洞內僅存有14枚砲彈，上面覆蓋著黑色塑料防水布以保證安全，這說明了彈藥短缺的嚴峻情況。

由於彈藥供應的不確定性，烏軍目前只能等待指揮官的進一步命令才能發射，有些部隊更處於等候彈藥配給的惡劣情況。

砲彈對烏軍來說，已變成稀缺的寶貴資源。就以部署在烏東的第59摩托旅為例，交戰初期及中期，每天都能夠發射20至30發前蘇聯時期留下來的砲彈，但現在已減少到每天只能發射一到兩枚砲彈，有時甚至根本不發砲還擊。

不過，據一位匿名的烏軍官員稱，即使在短缺的情況下，烏軍每天仍發射約7700發砲彈，即平均大約每六秒就發射一發砲彈。

其實俄羅斯 現在也面對的火力不足的問題，但每天的發射量仍是烏軍的三倍，無論哪一方都在設法節省砲彈及盡快的重新武裝，期望在戰場上占據上風。

據英國國防部最新情報，俄羅斯後備軍近日攻擊烏克蘭據點時，身上僅配備槍械和工兵鏟，研判是準備用於肉搏戰，反映俄軍在缺乏彈藥之下，仍堅持進攻。

彭博社指出，在歷經一年多的戰爭後，彈藥縮減是必然發生的事情，目前考驗的就是雙方的後勤補給能力。俄軍目前平均每日發射3萬多枚砲彈，一個月的發射量將近100萬發。美軍就曾在2022年12月中推估，俄軍的砲彈將在2023年用光。

烏克蘭總統澤倫斯基 早前到南部赫爾松視察後向媒體承認，由於武器嚴重短缺，烏軍無力繼續反攻，因此需要更多的武器援助。

他說，沒有坦克、大砲和海馬斯火箭砲，不能把勇敢的士兵送到前線去。話語中流露出武器嚴重短缺的現狀。