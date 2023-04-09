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範圍含中國…美國機密文件再外洩 官員：五眼聯盟噩夢

編譯周辰陽／綜合8日電
流傳到網路的機密文件顯示，美方評估烏克蘭防空薄弱，令人擔憂。圖為烏軍操作高射機槍，背後是一架被炸毀的世界最大貨機安-225。(路透)
流傳到網路的機密文件顯示，美方評估烏克蘭防空薄弱，令人擔憂。圖為烏軍操作高射機槍，背後是一架被炸毀的世界最大貨機安-225。(路透)

美國與北約烏克蘭預定反攻而準備的祕密建軍計畫，日前被人翻拍外洩，7日出現在社群媒體網站的新一批文件，似乎詳述美國國安祕密的機密文件，範圍涵蓋了烏克蘭、中東與中國，不僅驚動了五角大廈，也讓拜登政府似乎措手不及的局勢更加混亂。

美方官員指出，外洩規模以及文件本身的敏感性都可能會造成巨大損害，其中一張日期標為2月23日的幻燈片上還標明「機密/不與外國分享」。一位高層情報官員更說，這次洩密根本是「(美英澳紐加)五眼聯盟的噩夢」，因為聯盟的五國之間正進行範圍廣泛的情報共用。。

此前流傳到網路的機密烏克蘭戰爭計畫包括了對烏軍岌岌可危空防能力的評估，就在拜登政府高層官員稱正在調查的一天後，最新一批機密文件就被發現在推特與其他網站流傳。

外洩文件似乎遠遠不只烏克蘭戰爭計畫相關的高度機密資料，已經審閱過文件的安全分析師說，愈來愈多被發現的檔案還包含了中國、印太軍區、中東與恐怖組織的敏感簡報投影片。

國防部前副助理部長穆洛伊(Mick Mulroy)說，機密文件外洩代表「重大安全破口」，可能妨礙烏克蘭的軍事計畫，「正如其中許多是文件的照片，這似乎是某人蓄意洩密，想要破壞烏克蘭、美國與北約的努力」。

一位分析師把迄今浮出檯面的情況形容為「冰山一角」。

處理最初洩密事件的美國國安高層官員7日稍早表示，新的擔憂出現了，即美國與北約為烏克蘭反攻準備的祕密建軍計畫資訊是唯一遭到外洩的情資嗎？

他們當天下午就得到了答案，正當五角大廈與國安機構的官員還在調查已經出現在社群媒體「推特」與「紙飛機」(Telegram)的文件來源時，有人在匿名邊緣論壇「4Chan」貼出了新的機密文件。4Chan文件是一張地圖，意在展示烏克蘭東部城市巴赫姆特的戰況。

在此同時，CNBC報導，過去幾個月來戰況陷入膠著的巴赫姆特，市中心似乎已遭俄軍攻陷。

華爾街日報報導，就在3月1日前後，有人上社群平台「Discord」的電腦遊戲「Minecraft」粉絲留言板，貼出了遠超過100張標有「極機密」與其他註明代表高度敏感美製情報類別的圖片。雖然其中許多張圖片最近被刪除，但開源情報研究人員成功下載了60多份檔案。

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