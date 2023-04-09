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同情俄羅斯？間諜內叛？洩密動機…團團謎霧待解

編譯潘勛／綜合8日電
美國機密文件外洩，烏克蘭是焦點之一。圖為美國準備援助烏克蘭艾布蘭重型坦克。(美聯社)
美國機密文件外洩，烏克蘭是焦點之一。圖為美國準備援助烏克蘭艾布蘭重型坦克。(美聯社)

美國百般努力投入俄烏戰爭的絕密文件目前在網上流傳，洩密人是誰、如何及為何洩露，目前均不得而知。消息人士指出，有權取得文件者人數可能數以百計，官方表示，很可能是同情俄羅斯及俄國總統普亭的極端分子，或是意識形態分子想改變戰爭走向，或者有叛意的美方間諜所為。

今日美國報(US Today)8日報導，司法部正在偵辦五角大廈機密文件洩露一事；文件公開軍方活動的敏感資料，例如美軍無人偵察機在本地區的活動，以及烏克蘭部隊的彈藥使用。

國防部所求，司法部調查誰該為這次文件洩露負責；官方表示，是否還有更多文件會洩露、洩露的動機是什麼，都還不清楚。

國防部副新聞秘書辛格(Sabrina Singh)表示，部內正積積審核此事，且正式轉介給司法部進行偵辦。

紐約時報最早報導文件的洩露；文件刊登在包括推特等社群媒體網站。

一份文件顯然取自參謀首長辦公室，日期押在3月1日；文件標為機密，不得流通給外國政府，詳述在本地區的美國陸海空軍，還透露烏克蘭部隊已發射多少炮彈，包括火箭增程飛彈這種對俄軍指揮所、補給庫破壞極大的彈藥。

紐時8日另報導，更多遭洩露的文件顯示，美國也蒐集盟國的情報。

政府高層形容文件遭洩值得憂慮，也不清楚還會不會有更多公布出來。

另位消息人士稱，這次洩露嚴重背叛信任，但認為已公布的資訊都是幾周前的事，故價值有限；俄烏戰爭快速演變，與日俱進，所以那些情資只能算是時間流的瞬間快照。

洩露聯邦政府機密將面臨嚴峻刑罰。士兵雀兒喜‧曼寧(Chelsea Manning)把政府機密資料洩露給維基解密(WikiLeaks)，2013年被判刑35年；歐巴馬總統2017年為其減刑。

司法部 國防部 烏克蘭

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