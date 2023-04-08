中資密西根建電池廠 小鎮成「地緣政治戰場」如臨大敵

國軒密西根州電池工廠藍圖。（取材自密西根經濟發展公司）

美國密西根州 媒體MLive報導，密西根州鄉下的格林特許鎮近期成為美中地緣政治戰場，緊張情勢源於與中國有關、規劃中的電動車電池工廠。

MLive於5日報導，國軒公司（Gotion Inc.）去年宣布新計畫，要在密西根州大急流城（Big Rapids）和格林特許鎮（Green Charter Township）投資 24億美元建造電池廠，將創造2350個就業機會。

國軒公司是中國國軒高科股份有限公司設在美國的全資子公司，2014年在加州矽谷地區成立總部。由於大眾對其中國母公司認真審查，公眾集會場場爆滿，議員也密切關注，據報還造成大急流城廠區停工。

美中關係因出口管制措施、疑似中國間諜氣球飛越美國領土和中國短影音應用程式TikTok引發國安疑慮而益趨緊張，大急流城和格林特許鎮近數月來對這項投資案的批評聲浪也更加猛烈。

基於安全考量，格林特許鎮將4月5日的小組討論改為線上會議，成為這起爭議投資案最新一波爆發點。

格林特許鎮鎮長柴普曼（Jim Chapman）說：「這只是格林鎮主辦（的會議），用意是試圖獲得實際資訊，而不是令人恐慌的宣傳。」

這項計畫在密西根州獲得價值7.15億美元獎勵，包括相當於5.4億美元的30年稅金減免，還有兩筆合計1.75億美元的補助金，引來大眾嚴格審視。

大急流城理事會及共和黨籍美國聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）都要求聯邦審查國軒公司的計畫。

與此同時，格林特許鎮正試圖平息各界疑慮。國軒公司代表、費瑞斯州立大學（Ferris State University）、經濟發展團體The Right Place，以及公用事業公司和大眾安全專家將在小組討論時回答民眾提出的問題。

批評者把矛頭指向國軒公司疑似與中國政府有牽連。

名為「中西部人」（The Midwesterner）的保守派網站提到，國軒高科的企業章程規定要效忠中國共產黨。穆勒納爾也在「底特律新聞報」（Detroit News）上週刊登的評論文章中提及此一說法。

穆勒納爾在文中寫道：「密西根州需要更多製造業和更多工作機會，但很重要的是找到投資本州的正確夥伴。中共 不該是這樣的夥伴，沒有任何致力於『貫徹（共產）黨活動』的企業或子公司應該在本州興建設施。」

國軒公司北美業務副總裁瑟倫（Chuck Thelen）則質疑這些說法，強調任何政黨都「絕無可能」影響這家企業。

瑟倫在格林特許鎮網站刊登的聲明中說：「領導團隊中沒有人是中共黨員。這裡沒有中共組織，對北美業務也沒有影響。」