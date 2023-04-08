受金主奢華旅遊招待 大法官湯瑪斯：獲建議不必申報
最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)7日針對他和妻子多年來多次接受共和黨金主、億萬富翁友人克勞(Harlan Crow)提供私人飛機、遊艇等奢華旅遊招待，卻從未對外披露一事，提出辯護，聲稱這些旅行過去屬於聯邦法官毋需報告的「個人款待」。
湯瑪斯透過最高法院發言人發布聲明，回應非營利新聞機構ProPublica在6日發表的調查報導；該報導促使民主黨國會兩院議員呼籲採取立法行動，加強最高法院法官的道德標準。
湯瑪斯指出，「克勞夫婦是我們最親密朋友之一，我們結識逾25年。和所有朋友一樣，在超過四分之一世紀的時間裡，我們一起參與過多次家庭旅行」。
他說：「我在法院任職初期，曾向同事和司法部門其他人尋求指導，被告知這種來自親密朋友的個人款待，無涉法院業務，毋須報告。」
根據聯邦法律，九位大法官須報告自己的財務關係，包括禮物在內，但作為「個人款待」接受的食宿娛樂活動除外。
湯瑪斯也提到，司法會議(Judicial Conference)上月發布的道德準則，確實針對所有聯邦法官的披露義務作出改變。根據新規定，法官須披露朋友提供的某些福利，包括在商業地產的住宿和私人飛機旅行。湯瑪斯表示，「這些指導方針正在改變，負責聯邦司法機構財務披露的司法會議委員會上個月宣布新準則。當然，我會在未來遵循此指南」。
但道德專家們有不同看法。紐約大學法學院法律倫理專家吉勒斯(Stephen Gillers)認為，湯瑪斯的聲明是利用過去的道德準則來逃避責任。他說：「湯瑪斯無恥地把對於他未申報接受克勞豪華旅遊招待的指責，推卸給所謂30年前其他大法官給他的建議。恰好這些人大多早已不在人世，無法反駁他。」
法庭透明度倡議人士羅思(Gabe Roth)表示，湯瑪斯應該更新披露他每年乘坐私人飛機旅行事宜，因為這種豪華旅行顯然從未被列入「個人款待」豁免範圍。
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