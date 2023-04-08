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受金主奢華旅遊招待 大法官湯瑪斯：獲建議不必申報

記者胡玉立／綜合報導
最高法院大法官湯瑪斯7日針對他和妻子多年來接受共和黨金主克勞提供私人飛機遊艇等奢華旅遊一事提出辯護，指這些旅行屬於聯邦法官毋需報告的「個人款待」。(美聯社)
最高法院大法官湯瑪斯7日針對他和妻子多年來接受共和黨金主克勞提供私人飛機遊艇等奢華旅遊一事提出辯護，指這些旅行屬於聯邦法官毋需報告的「個人款待」。(美聯社)

最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)7日針對他和妻子多年來多次接受共和黨金主、億萬富翁友人克勞(Harlan Crow)提供私人飛機、遊艇等奢華旅遊招待，卻從未對外披露一事，提出辯護，聲稱這些旅行過去屬於聯邦法官毋需報告的「個人款待」。

湯瑪斯透過最高法院發言人發布聲明，回應非營利新聞機構ProPublica在6日發表的調查報導；該報導促使民主黨國會兩院議員呼籲採取立法行動，加強最高法院法官的道德標準。

湯瑪斯指出，「克勞夫婦是我們最親密朋友之一，我們結識逾25年。和所有朋友一樣，在超過四分之一世紀的時間裡，我們一起參與過多次家庭旅行」。

他說：「我在法院任職初期，曾向同事和司法部門其他人尋求指導，被告知這種來自親密朋友的個人款待，無涉法院業務，毋須報告。」

最高法院大法官湯瑪斯(右)7日針對他和妻子吉尼(左)多年來接受共和黨金主克勞提供...
最高法院大法官湯瑪斯(右)7日針對他和妻子吉尼(左)多年來接受共和黨金主克勞提供私人飛機遊艇等奢華旅遊一事提出辯護，指這些旅行屬於聯邦法官毋需報告的「個人款待」。(路透)

根據聯邦法律，九位大法官須報告自己的財務關係，包括禮物在內，但作為「個人款待」接受的食宿娛樂活動除外。

湯瑪斯也提到，司法會議(Judicial Conference)上月發布的道德準則，確實針對所有聯邦法官的披露義務作出改變。根據新規定，法官須披露朋友提供的某些福利，包括在商業地產的住宿和私人飛機旅行。湯瑪斯表示，「這些指導方針正在改變，負責聯邦司法機構財務披露的司法會議委員會上個月宣布新準則。當然，我會在未來遵循此指南」。

但道德專家們有不同看法。紐約大學法學院法律倫理專家吉勒斯(Stephen Gillers)認為，湯瑪斯的聲明是利用過去的道德準則來逃避責任。他說：「湯瑪斯無恥地把對於他未申報接受克勞豪華旅遊招待的指責，推卸給所謂30年前其他大法官給他的建議。恰好這些人大多早已不在人世，無法反駁他。」

法庭透明度倡議人士羅思(Gabe Roth)表示，湯瑪斯應該更新披露他每年乘坐私人飛機旅行事宜，因為這種豪華旅行顯然從未被列入「個人款待」豁免範圍。

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