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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

稱未來將面臨挑戰 美海軍部長：AUKUS將阻止中國破壞世界秩序

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍部長德爾托羅據報日前在華府一場私人晚宴發表講話時，將「澳英美三邊安全協議」（AUKUS）稱為防止中國與俄羅斯試圖「改變我們生活世界」的堡壘。資料照片。（Getty Images）
美國海軍部長德爾托羅據報日前在華府一場私人晚宴發表講話時，將「澳英美三邊安全協議」（AUKUS）稱為防止中國與俄羅斯試圖「改變我們生活世界」的堡壘。資料照片。（Getty Images）

澳洲人報6日報導，美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）日前在華府一場私人晚宴發表講話時，將「澳英美三邊安全協議」（AUKUS）稱為防止中國與俄羅斯試圖「改變我們生活世界」的堡壘。

根據報導，這場的與會者包括了澳洲駐美大使陸克文與美國白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell），對象主要是澳洲國防工業代表。德爾托羅在演講表示，AUKUS對於阻止中國「破壞世界秩序」至關重要。

德爾托羅說，「我出生在古巴，我個人理解共產主義是怎麼回事，我們三國承諾以一切可能的方式，擊敗中國的威脅和他們對世界秩序的破壞」。

德爾托羅還向聽眾表示，「未來幾個月與幾年不會很容易，毫無疑問會有許多挑戰，技術挑戰、財政挑戰、政治挑戰。但我非常有信心，我們將克服這些挑戰，不僅將我們三國的國家安全，而且將整個世界的國家安全置於一個更好的位置，以阻止中國、俄羅斯和任何其他希望與我們競爭的對手」。

另根據報導，美國眾議院中國問題特別委員會成員、曾經來過來台灣的共和黨籍眾議員惠特曼（Rob Wittman）表示，「不要搞錯了，我們一生的威脅是中共，這一點沒有兩樣，這將考驗我們做為國家的各個方面」。

澳洲 AUKUS 俄羅斯

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