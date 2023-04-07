檢討報告認阿富汗撤軍「犯錯」 拜登政府怪川普決策

白宮6日公布的報告，承認美軍撤離阿富汗曾犯下錯誤，但也稱川普總統的決策「嚴重限縮」了拜登政府的執行選項。圖為當時阿富汗難民湧向機場，希望撤離。(美聯社)

白宮 6日公布2021年8月美軍撤離阿富汗 檢討報告的12頁摘要，承認犯下錯誤，應該早些從喀布爾撤軍，但仍責怪前朝，稱川普總統的決策「嚴重限縮」了拜登 政府的執行選項。

綜合紐約時報及美聯社的報導，由國安會負責的這份報告，總結美國結束史上最漫長戰爭的經過，卻對拜登任期至今最不堪的一項政績，盡量推卸責任。2021年8月美國倉皇撤軍，讓伊斯蘭國恐怖分子得以在喀布爾國際機場炸死170名平民和13名美軍，神學士也立即重掌阿富汗政權。

白宮說，檢討報告的主要內容已「私下」傳給國會，因為是高度機密文件，所以不會公開。

公布的摘要指出，「執行阿富汗撤軍時，拜登總統的選項嚴重受到他的前任所創造之條件的限縮｣；因為拜登上任時，神學士(塔利班)的軍事實力已達到2001年以來最強大的程度，掌控幾乎全國一半領土。

摘要也怪罪情報單位過度樂觀評估阿富汗軍隊的戰鬥意志，說拜登聽從軍事指揮官的建議，才決定讓美軍加速撤離阿富汗。

白宮說，美國在阿富汗犯下的錯誤，讓拜登更審慎處理烏克蘭問題，在2022年2月俄軍入侵之前不斷模擬各種最糟情況，並早在開戰前幾個月就開始將有關莫斯科意圖的情報公諸於世。

白宮說，「現在我們決策的優先考量是：安全局勢轉壞時，提早撤離人員」。

共和黨在國會尖銳抨擊拜登從阿富汗倉皇撤軍，尤其是13名軍人遭恐怖攻擊喪生事件。重傷倖存的陸戰隊士官瓦加斯-安德魯斯(Tyler Vargas-Andrews)上月到國會作證時說，撤軍行動是「一大災難」，卻至今沒人被究責，毫無道理。

拜登說，川普2020年2月在卡達的杜哈和神學士達成協議，保證美國會離開阿富汗，這就替美國戴上了緊箍咒。分析家說，這一協議給神學士集團太大的權力，同時削弱了阿富汗政府的威信。結果不到一年，阿富汗的親美政權就崩潰了。

拜登一開始還認為他的撤軍決定是「非比尋常的成功」，說結束一場戰爭後，可將美軍派到其他國家，但民調僅40%美國民眾贊同他的撤軍表現之後，他要各有關部門「從上到下」徹底檢討整個撤軍過程。