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西維州禁「跨性別」學生參加女子田徑隊 最高院駁回

記者顏伶如／綜合報導
西維吉尼亞州12歲跨性別女生裴波爾-傑克遜6日獲最高法院裁定可以繼續在就讀初中的女子田徑隊參加比賽，這是最高法院審理的首宗跨性別運動員訴訟裁決。(Getty Images)
西維吉尼亞州12歲跨性別女生裴波爾-傑克遜6日獲最高法院裁定可以繼續在就讀初中的女子田徑隊參加比賽，這是最高法院審理的首宗跨性別運動員訴訟裁決。(Getty Images)

最高法院6日裁定，西維吉尼亞州12歲跨性別女生可以繼續在就讀初中的女子田徑隊參加比賽，這是最高法院審理的首宗跨性別運動員訴訟裁決。西維州州法禁止跨性別學生參加女子體育團隊，因此這起訴訟在州級法院的法律攻防戰仍在進行中。

12歲西維州跨性別女學生裴波爾-傑克遜(Becky Pepper-Jackson)，先前獲得上訴法院裁定，可以繼續參加學校的女子田徑隊。西維州州法規定，學生性別是根據出生時生殖器官與基因界定，適用範圍從初中、高中到大學。

拜登政府6日公布提案，全美學校及大學不得訂定全面禁止跨性別運動員的規定，但學校體育團隊可以針對某些狀況設定限制，例如為了確保公平。

拜登政府公布的教育部提案，剛好跟共和黨執政州近來設法全面禁止跨性別運動員參加學校體育賽事的作法，形成強烈的政治對比。拜登政府提案通過後，將納入1972年「教育修正法案」第九條(Title IX)條款。

旨在確保性別平等的「教育修正法案」第9條規定，凡獲得聯邦經費補助的教育機構與活動，包括大學院校及公立學區在內，一律禁止性別歧視。

提案內容指出，接受聯邦經費的學校或大學，不可訂定「一體適用」(one-size-fits-all)的政策禁止跨性別學生參加體育團隊。

提案仍須通過漫長的審核過程，幾乎可以確定將遭逢不少挑戰。反對跨性別運動員的聲浪，對拜登政府這項提案提出強烈批評，某些支持跨性別運動員的倡議團體則說，拜登政府做得不夠，令人感到憂心。

據統計，目前全美至少16州對於跨性別運動員參加高中校際體育比賽訂定某種程度的限制。某些州對於跨性別運動員參加校內體育活動、俱樂部或大學體育也同樣禁止。有三州禁止跨性別運動員的州法遭到法院下達暫時禁止令，另外一州禁止跨性別運動員的州法則將於今年7月上路。

跨性別 運動員 拜登

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