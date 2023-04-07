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「限槍辯論行為失當」田州2民主黨眾議員遭驅逐 爆抗議

記者胡玉立／綜合報導
共和黨控制的田納西州眾議會6日投票通過，驅逐被指在要求限槍抗議中行為失當的兩名民主黨議員，數百抗議者到場對投票表達不滿。圖為該州州警控制樓梯通道，不讓示威者進入議場。(美聯社)
共和黨控制的田納西州眾議會6日投票通過，驅逐被指在要求限槍抗議中行為失當的兩名民主黨議員，數百抗議者到場對投票表達不滿。圖為該州州警控制樓梯通道，不讓示威者進入議場。(美聯社)

田納西州眾議會6日投票決定將民主黨籍州議員瓊斯(Justin Jones)和皮爾遜(Justin J. Pearson)逐出州議會，以懲罰他們在一周前在議會限槍辯論過程中，使用關閉麥克風等抗議手段打斷辯論；這是田納西州眾議會自美國內戰以來第三次開除議員，本已嚴重分裂的田州議會，黨派對立勢將更加激烈。

一周前的議會辯論導火線，是3月27日發生在田納西州聖約小學(Covenant School)槍擊案造成六人死亡悲劇，各方呼籲實施更嚴格的槍枝法。而在6日州眾議會討論開除違反議事規則的民主黨議員案之際，數百名師生走出學校、在議事廳外強烈抗議，聲援即將受罰的三位民主黨議員；他們手持紅玫瑰，冒著傾盆大雨，高呼「我們與田納西州三人站在一起」、「現在就管制槍枝」、「一個也不能再多」等口號，聲音震耳欲聾。

在數小時充滿怒火和挑釁的辯論後，第三位原本也在開除之列的白人議員葛洛莉雅‧江森(Gloria Johnson)，以一票之差，未被逐出議會。

紐約時報報導，江森在投票結束後接受媒體採訪時說，她未被逐出「可能與膚色有關」。江森是白人，被逐出議會的兩名議員都是非裔。

共和黨議員以壓倒性多數投票贊成驅逐瓊斯和皮爾遜；他們都只有20多歲，是田州最年輕議員；被逐後，未來可再次競選席位。但州議會自復活節周末開始休會，這最後幾周，眾議會沒有人可以代表他們選區曼菲斯和納許維爾數千名居民。

「全世界都在注視田納西州，」瓊斯表示，「今天這裡發生的事是民主鬧劇。」他在議壇上重複一周前打斷議事辯論時、他使用擴音器高喊的口號：「沒有行動，就沒有和平。」

民主黨人承認，一周前的議員行徑違反眾議會行為準則，但許多人質疑共和黨人為何決定採取極端手段，驅逐少數黨成員；共和黨人則將這場呼籲槍枝管制的抗議行動，與2021年1月6日國會暴亂事件相比擬；儘管三位民主黨議員在抗議共和黨人迴避槍枝改革問題的過程中，都是和平的。

共和黨州眾議員布爾索(Gino Bulso)在眾議會質詢瓊斯時宣稱，不開除瓊斯 ，「只會邀請他和他同事繼續在眾議會背叛」。

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