大法官湯瑪斯爆醜聞 涉長期接受大金主旅遊招待

保守派大法官湯瑪斯被爆多次接受共和黨金主招待，而且都未申報。（美聯社）

非營利性新聞媒體ProPublica6日報導，最高法院保守派大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)多年來不斷搭乘由房地產億萬富翁兼共和黨 金主克勞(Harlan Crow)所提供的私人飛機和遊艇，享受豪華假期和免費旅行，且從未在年度財務報表上披露此事後，引發官箴爭議；國會參院司法委員會主席德賓(Dick Durbin)6日承諾採取行動，加強最高法院道德規範；多位民主黨 議員也呼籲立法，來規範最高法院道德準則。

湯瑪斯與妻多次搭共和黨金主遊艇、飛機旅遊

共和黨大金主企業家克勞，被媒體報導曾多次招待大法官湯瑪斯，並搭過他的飛機和遊艇。（美聯社）

ProPublica報導指出，大法官湯瑪斯和他的妻子、保守派活動人士吉妮·湯瑪斯(Ginni Thomas)有多次豪華旅遊，其中包括由共和黨超級金主克勞資助的旅行，不僅搭乘他的私人飛機，並住在對方擁有的豪宅。

ProPublica報導，湯瑪斯接受了克勞的旅遊招待包括前往印尼、紐西蘭、加州、德州和喬治亞州的豪華旅行。據報導，其中一些旅行包括乘坐克勞的超級豪華遊艇旅行，或者住在克勞或他的公司擁有的房產中。

ProPublica還確認了湯瑪斯多次搭乘克勞私人飛機旅行；即便他1997年乘坐克勞私人飛機旅行是公開行程，湯瑪斯在他填報的文件中都沒有提及。

大法官湯瑪斯涉長期接受共和黨金主招待旅遊，引發爭議。(美聯社)

國會議員推動「最高法院道德法案」立法規範

德賓和民主黨籍同僚墨菲(Chris Murphy)及眾議員強森(Hank Johnson)2月已共同重新提出「最高法院道德法案」(Supreme Court Ethics Act)法案，要求為最高法院明定正式道德標準。

德賓說：「最高法院不該採取最低道德標準。」墨菲推文表示，「該是通過這項法案的時候了。這事太離譜！不論湯瑪斯的政治立場為何，國會不能容許大法官明目張膽蔑視利益衝突規範。法院沒有可執行的行為準則，不可接受。」

根據1978年「政府道德規範法」(Ethics in Government Act)，最高法院大法官須每年提交表格，披露其財務往來關係，但毋須披露因「個人款待」收到的食宿或招待。

金主克勞：兩人是長期友人 從未藉此影響大法官

克勞向ProPublica表示，他和妻子是湯瑪斯長期友人，但「從未試圖在任何法律或政治議題上影響湯瑪斯大法官」。

強森呼籲通過另一更廣泛「最高法院道德迴避和透明度法案」(Supreme Court Ethics, Recusal, and Transparency Act，SCERT)立法，該法案是他與民主黨籍參議員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)共同發起，也在2月重提。法案要求大法官披露收受之禮物、旅行等外部收入，並制定迴避標準、行為準則及執行程序。

懷特豪斯是參院預算委員會主席，對聯邦法院政策具管轄權，他推文呼籲首席大法官羅伯茲(John Roberts)發起獨立調查，「若九位大法官不必執行任何基本道德程序，公眾對最高法院的信心將繼續下降。」

懷特豪斯等人稱1978年政府道德規範法的「個人招待」豁免是一大漏洞；3月聯邦司法部門甫實施新規，試圖澄清和緊縮規範。

紐約大學法學院法律倫理專家吉勒斯(Stephen Gillers)表示，目前尚不清楚湯瑪斯是否需要披露他從克勞那裡獲得的任何免費旅行；因為，「在3月之前，他都有合理論點毋須透露收到的個人款待。」

湯瑪斯是1991年由已過世的布希總統提名，是最高法院資歷最深的大法官，也是目前六比三的保守派多數的領袖，也曾因妻子吉尼不承認2020年總統大選結果的立場引發爭議。

據ProPublica報導，達拉斯商人克勞與共和黨關係深厚，公開的政治捐款就超過1000萬元。