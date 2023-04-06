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芝加哥市長選舉 民主黨進步派強森逆轉勝

記者胡玉立／綜合報導
強森在當選夜稱「從現在開始，芝加哥將為其市民工作，包括所有的人」。(Getty Images)
強森在當選夜稱「從現在開始，芝加哥將為其市民工作，包括所有的人」。(Getty Images)

選前六個月還名不見經傳的進步派民主黨人、前教師強森(Brandon Johnson)，4日晚間戰勝了主張嚴打犯罪的溫和派民主黨老將，當選芝加哥市長；強森勝選不僅為民主黨自由派注入信心，也可能在令人擔憂的犯罪問題上，為民主黨指明了未來施政的方向。

現年47歲的強森始終強調，在暴力犯罪猖獗的城市，主政者必須針對公共安全採取根本不同的作為；他主張推動經濟和社區發展，以更多社會工作者、精神衛生專業人員及更多探員，來解決犯罪，而不是更多警察在街上巡邏；但他也撤回包括削減芝加哥警察預算在內的部分最激進立場。

紐時：讓民主黨人好好上了一課

紐約時報報導，強森勝選，可能讓民主黨人好好上了一課。芝加哥西北區進步派民主黨聯邦眾議員拉米雷茲(Delia Ramirez)表示，「我們的警察部門以前一直試著做社會工作者、心理輔導員、調解員的工作，但我們需要的其實是幫助。」

犯罪問題和警務議題在民主黨人之間造成分歧，共和黨則一再批評民主黨在犯罪議題上表現軟弱。民調顯示，芝加哥選民最關心的就是犯罪和公共安全議題，57%的芝加哥人和61%的非裔芝加哥人認為，芝加哥不安全。與去年同期相比，今年全市犯罪率增加45%，謀殺案與2021年及2022年疫情期間上升趨勢相比略有下降，但今年謀殺案數量仍比2019年高出近50%。

全美第三大城的芝加哥市新市長揭曉。半年前還名不見經傳的伊利諾州庫克郡委員會委員強...
全美第三大城的芝加哥市新市長揭曉。半年前還名不見經傳的伊利諾州庫克郡委員會委員強森4日晚宣布當選芝加哥市第57任市長。(美聯社)

嚴打犯罪老將瓦拉斯 意外落馬

全國民主黨人因此預計強森的主要對手、現年69歲、主張嚴厲打擊犯罪的前校長瓦拉斯(Paul Vallas)較有機會獲勝，結果卻是強森贏了。

分析人士警告，強森勝選很可能與意識形態無關，他靠著芝加哥教師工會的支持，在組織和動員方面都勝過瓦拉斯，在初選分歧後也鞏固了非裔選票；但自由派人士急欲凸顯年輕進步派的勝利，認為它強過更依賴警察的年長溫和派民主黨。包括聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)和華倫(Elizabeth Warren，麻州)在內的民主黨左翼領袖都支持強森，讓他在第一輪投票時，從默默無聞直升第二名。

「強森是今日芝加哥的代表，進步又年輕。」伊利諾州民主黨聯邦眾議員沙科夫斯基(Jan Schakowsky)說：「這應該會讓那些想在全國開展進步運動人士，大感振奮，也將激勵所有相信多元化、參與選舉的人。」

民主黨 芝加哥 警察

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