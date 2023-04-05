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拜登2024大選再戰川普？民主黨人因3理由樂觀其成

編譯湯淑君／綜合外電
前總統川普（右）因涉及封口費案4日遭起訴，民主黨人士暗自叫好的大有人在，因為這可能導致2024年總統大選再度上演「川普vs.拜登」的戲碼，連帶提高現任總統拜登（左）的勝算。（美聯社）
前總統川普（右）因涉及封口費案4日遭起訴，民主黨人士暗自叫好的大有人在，因為這可能導致2024年總統大選再度上演「川普vs.拜登」的戲碼，連帶提高現任總統拜登（左）的勝算。（美聯社）

前總統川普因涉及封口費案4日遭起訴，民主黨人士暗自叫好的大有人在，因為這可能導致2024年總統大選再度上演「川普vs.拜登」的戲碼，連帶提高現任總統拜登的勝算。

川普4日主動到案，對被控34項罪名概不認罪，同時他的共和黨支持者走上街頭示威抗議。拜登則保持靜默。搖擺州的民主黨幹部表示，寧可見到2020年「川普與拜登對決」的戲碼重演。

華爾街日報（WSJ）報導指出，許多民主黨人士認為，拜登2024年競選連任若是再對上川普，對拜登的選情更有利。主要原因歸納如下：

一，淡化對拜登年齡和能力的顧慮

由80歲的拜登再戰76歲的川普，將淡化選民對拜登年齡和能力的質疑，比拜登槓上44歲佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）的勝算高。

民主黨籍亞歷桑納州長顧問霍布斯表示，2024總統大選對手當然最好是川普，因為川普「衝動易怒，缺乏自律，是（拜登）手下敗將」，且已被美國人視為過氣了。他說：「不是說德桑提斯可畏。而是說，川普是已知的魔鬼。」

二，凸顯拜登的操守素質較優

被起訴的川普若能代表共和黨再戰2024，更加暴露出他欠缺入主白宮的資格。相較下，德桑提斯的過往紀錄「比較乾淨」，對拜登的威脅也較大。

密西根州肯特郡民主黨幹部蓋茨說：「最終全由共和黨人決定。但假如我可選擇，我會選個頭腦正常的候選人，既捍衛憲法，不會一直扯漫天大謊，也不會參與叛變。」民主黨全國委員會主席哈里森則認為，不論是川普或德桑提斯，這兩個共和黨人士在權益支出、墮胎權和稅務方面的紀錄都不良，「令美國人反感」。

三，為民主黨催出更多選票和捐款

川普可望再次成為民主黨候選人的超級催票機，若2024年他又競選總統，可望刺激民主黨選民踴躍投票。

長期在費城為民主黨募款的凱斯勒說，2020年那場美國總統大選，「只要川普一開口說話，捐款人就表示要把（捐給民主黨陣營的）捐款加倍」，因此他也樂見「川普vs.拜登」之爭捲土重來。

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