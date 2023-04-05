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芬蘭成北約第31國 布林肯歡迎 俄嗆勿在其境內駐軍

編譯陳曉慈／綜合報導
芬蘭在北約成立74周年的4日正式成為第31個會員國。圖為芬蘭外長哈維斯托(中)受到挪威、比利時、德國其他北約成員的熱烈歡迎。(美聯社)
芬蘭在北約成立74周年的4日正式成為第31個會員國。圖為芬蘭外長哈維斯托(中)受到挪威、比利時、德國其他北約成員的熱烈歡迎。(美聯社)

芬蘭4日正式加入北約組織（NATO），成為第31個成員國，國務卿布林肯對此表示歡迎。俄羅斯國防部長蕭依古指出，俄方將被迫加強國內西部及西北部的軍力部署，以確保軍事安全。根據北約盟約第五條規定，任一成員國遭武裝攻擊時，北約會將其視為對所有成員國的攻擊。

適逢北約成立74周年，布林肯將4日稱為歷史性一天，並指出這項重要轉變正是俄烏戰爭所致，「全都要謝謝俄國總統普亭」。布林肯說，普亭又再次促成了他欲藉由入侵烏克蘭避免之事。但當天在芬蘭正式加盟前夕，該國國會官網就遭「分散式阻斷服務」的網路攻擊而癱瘓。

俄國去年出兵烏克蘭，促使芬蘭及鄰國瑞典放棄數十年來的軍事不結盟立場，申請加入以美國為首的北約。俄芬邊界接壤長達1340公里，芬蘭加入將使北約與俄國的陸地邊界擴大一倍。美聯社報導，這對普亭無疑是戰略及政治上雙重重擊。

蕭依古在國防部會議中向俄軍高層訓示，芬蘭加入將提升俄烏衝突擴大的風險，導致區域衝突升溫。俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國副外長格魯希科3日表示，將加強國內西部及西北部軍力部屬，並警告若其他北約成員國在芬蘭領土部署軍隊，俄國將採取進一步行動。

克里姆林宮發言人佩斯科夫4日批評，北約擴張侵害俄國的安全及國家利益，俄國將密切觀察北約在芬蘭的軍事部署情況。

北約軍事委員會主席包爾表示，赫爾辛基並未要求北約在芬蘭領土駐軍，但不排除未來可能出現類似請求。北約祕書長史托騰柏格則表示，芬蘭將受益於北約鋼鐵般的安全保證，烏克蘭總統澤倫斯基也表達祝賀。

前述第五條盟約規定，任一成員國遭武裝攻擊時，北約將得以採取「一切認為有必要的行動，包括武裝攻擊，以恢復並維繫北約安全」。冷戰期間，該條成為「美軍出兵」的代名詞，有效嚇阻蘇聯不至進犯較弱小的北約盟國。但至今僅被援引一次，即2001年美國本土發生九一一事件後，而北約也回應美方要求，在美國領空部署軍機，並派遣數艘軍艦前往中東。

北約 俄國 布林肯

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