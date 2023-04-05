風暴災損地區 國稅局允延後報稅

本月18日是報稅 截止日，因東岸、西岸數州受暴風雨侵襲，國稅局 (IRS)因此陸續延後阿肯色州、紐約、加州 、喬治亞及阿拉巴馬等部分災損地區納稅人的報稅期限。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，對大多數國人而言，2023年4月18日星期二是報稅最後期限，但對阿肯色州災損民眾，申報、繳付聯邦個人、營利事業所得稅的最後日期延到7月31日。

聯邦應急管理署(FEMA)稱，龍捲風及暴風雨3月31日侵襲阿肯色州，該州部分地區被認定為災區；國稅局表示，延後繳稅適用於該州克洛斯(Cross)、羅諾克(Lonoke)、普拉斯基(Pulaski)諸郡，災區個人及有生意的家庭得延後繳稅，若其他郡列入災區也適用。

在此之前，國稅局已延後密西西比、加州、阿拉巴馬、喬治亞及紐約等州的報稅最後期限。

國稅局表示，密西西比州受暴風雨侵襲災區民眾報稅截止日也延到7月31日；龍捲風及強烈暴風雨3月24、24日侵襲該州，六個郡納稅人適用報稅展期。

紐約州伊利(Erie)等五個郡2022年12月下旬受強烈冬季暴風雨影響，報稅截止日延到5月15日；加州遭遇洪水、冬季暴風雨、土石流、山崩侵襲，國稅局為該州30多個郡延展報稅截止日。

喬治亞及阿拉巴馬州部分地區1月受到暴風雨侵襲，災民的報稅截止日原本延到5月15日，現後挪到10月16日，此一延展在喬治亞適用於巴茨(Butts)等七個郡，在阿拉巴馬適用於奧陶加(Autauga)及達拉斯(Dallas)兩郡。

適用「天災稅務紓困」(Tax Relief in Disaster Situations)各地的完整表列，可上國稅局官網查知。

不住在暴風雨侵襲區的納稅人也可填寫4868表格而申請展期，國稅局提醒，申報展期獲准，並不等同允許延後繳稅。