我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

風暴災損地區 國稅局允延後報稅

編譯潘勛／綜合4日電

本月18日是報稅截止日，因東岸、西岸數州受暴風雨侵襲，國稅局(IRS)因此陸續延後阿肯色州、紐約、加州、喬治亞及阿拉巴馬等部分災損地區納稅人的報稅期限。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，對大多數國人而言，2023年4月18日星期二是報稅最後期限，但對阿肯色州災損民眾，申報、繳付聯邦個人、營利事業所得稅的最後日期延到7月31日。

聯邦應急管理署(FEMA)稱，龍捲風及暴風雨3月31日侵襲阿肯色州，該州部分地區被認定為災區；國稅局表示，延後繳稅適用於該州克洛斯(Cross)、羅諾克(Lonoke)、普拉斯基(Pulaski)諸郡，災區個人及有生意的家庭得延後繳稅，若其他郡列入災區也適用。

在此之前，國稅局已延後密西西比、加州、阿拉巴馬、喬治亞及紐約等州的報稅最後期限。

國稅局表示，密西西比州受暴風雨侵襲災區民眾報稅截止日也延到7月31日；龍捲風及強烈暴風雨3月24、24日侵襲該州，六個郡納稅人適用報稅展期。

紐約州伊利(Erie)等五個郡2022年12月下旬受強烈冬季暴風雨影響，報稅截止日延到5月15日；加州遭遇洪水、冬季暴風雨、土石流、山崩侵襲，國稅局為該州30多個郡延展報稅截止日。

喬治亞及阿拉巴馬州部分地區1月受到暴風雨侵襲，災民的報稅截止日原本延到5月15日，現後挪到10月16日，此一延展在喬治亞適用於巴茨(Butts)等七個郡，在阿拉巴馬適用於奧陶加(Autauga)及達拉斯(Dallas)兩郡。

適用「天災稅務紓困」(Tax Relief in Disaster Situations)各地的完整表列，可上國稅局官網查知。

不住在暴風雨侵襲區的納稅人也可填寫4868表格而申請展期，國稅局提醒，申報展期獲准，並不等同允許延後繳稅。

報稅 國稅局 加州

上一則

加州「蔡麥會」 美中台都低調處理

下一則

恐遭剔除白卡 數百萬低收入戶如何準備？

延伸閱讀

「過於美好」 節稅騙局鎖定高收入 IRS提醒小心違法

「過於美好」 節稅騙局鎖定高收入 IRS提醒小心違法
印度指控中國命名藏南地區 北京：它是中國領土

印度指控中國命名藏南地區 北京：它是中國領土
疾風警告 南加部分地區出行留意

疾風警告 南加部分地區出行留意
報稅季節／不想被audit 你就別踩雷

報稅季節／不想被audit 你就別踩雷

熱門新聞

蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
越來越多中國籍移民以陸路方式偷渡入境。(路透)

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

2023-03-30 10:42

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人