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馬克宏將訪中國 與歐執委主席會習近平

記者葉文義、陳政錄／綜合報導
應中國國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏將於4月5日至7日，對中國進行國事訪問。圖為去年11月，馬克宏(左)與習近平在印尼G20峰會期間會面。(Getty Images)
應中國國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏將於4月5日至7日，對中國進行國事訪問。圖為去年11月，馬克宏(左)與習近平在印尼G20峰會期間會面。(Getty Images)

中國「兩會」落幕後，外國政要持續赴北京訪問。北京外交部發言人華春瑩3日宣布，應中國國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏將於4月5日至7日對中國進行國事訪問；中國外交部也證實，經中歐雙方商定，歐盟執委會主席范德萊恩也於4月5日至7日訪問中國。據法方公布，馬克宏將前往北京和廣東，預計6日與范德萊恩一同會見習近平和中國國務院總理李強。

在馬克宏和范德萊恩之前，包括新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華、西班牙總理桑傑士和日本外相林芳正等外國領導人和政要，已陸續訪問中國。

中國外交部發言人毛寧3日在例行記者會指出，馬克宏訪問期間，習近平將與其舉行會談，共同規畫和引領中法關係的未來發展，深化中法、中歐各領域合作，並就重大國際和地區熱點問題深入交換意見。此外，李強和中國人大委員長趙樂際將分別會見馬克宏。馬克宏還將赴廣東省廣州市參觀訪問。

至於范德萊恩，毛寧表示，中方願和歐方一道以此訪為契機，進一步發揮合作潛力，攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多的穩定性和正能量。

中法和中歐高層除了將探討俄烏問題外，法媒「回聲報」引述法國亞洲協會政策研究所顧問陸克說，此行馬克宏將試圖協助法國的奢侈品、航空、核能等企業重返中國市場，以改變貿易逆差加劇的情況。

據報導，馬克宏此行需關注的重點也包括北京在俄烏戰爭中會如何採取行動。報導引述分析指，在美中關係緊張的情況下，中方需要歐盟市場及歐盟的支持，且中方認為歐盟是西方中唯一有可能的合作夥伴。

香港南華早報報導，馬克宏將率領企業團隨行，包括空中巴士集團(Airbus)、交通設備製造商阿爾斯通(Alstom)等，及大批藝術家和電影製片人，尋求促進與中國的商業關係；法方並以此應對美國正在進行的補貼計畫，因為法國政府擔憂補貼會吸引歐洲企業前往美國。儘管法國官方支持歐盟正制定對陸貿易制裁，但馬克宏表明，無意與大陸脫鉤。

歐盟執委會主席范德賴恩也將於4月5至7日訪問中國，圖為她在上月30日首度就歐盟與...
歐盟執委會主席范德賴恩也將於4月5至7日訪問中國，圖為她在上月30日首度就歐盟與中國關係發表完整的主題演說。(Getty Images)

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