菲律賓新增4美軍基地 2座靠近台灣

美菲簽署軍事協定後，美國獲准使用在菲律賓的前美軍基地。(歐新社)

菲律賓3日公布新增四座供美軍進駐的軍事基地確切地點，其中二座位置接近台灣，分別是靠近南海、巴拉旺島南端外海巴拉巴克島上的空軍基地，以及位於卡加延省、距台灣僅約400公里的海軍基地。

菲美2014年簽定的「加強國防合作協議」(EDCA)已允許美軍使用五座菲律賓基地，兩國2月同意擴大戰略合作，將美軍基地增加至九座，但在政府諮詢地方官員期間，增加的四座基地地點遲未公開。

根據菲律賓總統府聲明，總統馬可仕批准美軍擴大使用的四座基地中，有三座位於菲律賓北部，包括卡加延省的一座海軍基地和一座機場 ，以及鄰省伊薩貝拉一座陸軍軍營。而位於卡加延省的海軍基地距離台灣僅約400公里。

菲律賓總統府新聞辦公室在聲明中表示，這四個地點被認為「合適且互利」。卡加延省省長曼巴曾表態反對EDCA基地設在該省，擔心此舉得罪北京 ，進而導致陸企大舉撤出卡加延省。菲國國防部 長加維斯說，卡加延政府已表示將遵從中央的決定。

菲律賓距台灣很近，又四周環海，美國因此將其視為調停台海衝突、牽制中國的重要角色。北京已對EDCA表達不滿，中國駐菲大使近來更直批該協議為「美國透過與菲軍事結盟，聯手圍堵、制約中國的手段」之一。