中國偵察氣球 高級官員證實：有情蒐能力

美國軍方表示，今年2月飄進美國領空的中國高空偵察氣球，具有搜集情報能力，也有即時傳回中國的能力。圖為美軍U-2偵察機飛越該氣球。(路透)

三名前、現任高級官員指出，1月飄浮橫渡全美的中國軍事偵察氣球 ，確實經由電子訊號搜集到美國敏感軍事設施情資，也即時傳輸回中國；美方尚不知氣球到底搜集到哪種軍事訊號，但認為訊號「附加價值有限」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)3日報導，三名官員表示，中國有能力控制那具偵察氣球，讓它多次飛經一些軍事設施上空，有時還以8字形飛行，再即時把搜集到的情資傳回北京。電子訊號可由美軍武器系統或者基地人員的通訊取得，但不是影像。

三名官員表示，假如拜登 政府沒有設法挪動可能目標、停止廣播或釋出訊號，而阻止氣球的搜集能力，中國可能會取得更多敏感設施的情資。

高級政府官員2月便表示，那個偵察氣球在情資偵搜方面對中國政府的附加價值有限，「不會超過中方透過低軌道人造衛星之類設備可能搜集到」的情資。國防部發言人3日重申這一點，也表示無法證實那個氣球曾「即時」傳輸任何資訊回中國。

國安全發言人柯比(Kirby John)3日拒絕回答那枚氣球可能取得哪種電子訊號或通信的問題，只表示政府一了解氣球即將進入美國空域，就立即採取行動限制氣球的能力，讓它取得的任何內容，沒有額外或特別有用的價值。

共和黨國會參議員戴恩斯(Steve Daines，蒙大拿州 )表示，聯邦政府說那個氣球「附加價值有限」，蒙大拿州民及全國民眾不覺得多舒服，這件事從頭到尾，行政當局都處理不當，連遁詞都軟弱無力。

另位共和黨國會參議員魏克(Roger Wicker，密西西比州)表示，對那枚中方偵察氣球，國會由媒體報導所悉，比起官員所述還來得多，他打算要行政當局負責。

中方頻頻表示，氣球是無人、民用飛艇，不慎被強風吹離路徑，美方加以擊落是反應過頭；但NBC News多次請求評論，中方並未言明那顆氣球是哪家公司、學術團體或組織擁有。