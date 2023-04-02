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龍捲風狂掃…印第安納、阿肯色州重創 斷垣殘壁如煉獄

編譯俞仲慈／綜合1日電
數十起龍捲風3月31日晚至4月1日肆虐南部和中西部至少七州，造成至少21人死亡。圖為龍捲風掃過，阿肯色州溫恩郡滿目瘡痍。(路透)
數十起龍捲風3月31日晚至4月1日肆虐南部和中西部至少七州，造成至少21人死亡。圖為龍捲風掃過，阿肯色州溫恩郡滿目瘡痍。(路透)

中西部與南方地區31日連續發生65起龍捲風災情，累計造成至少22人死亡的不幸，其中印第安納州受災慘重，透過無人機空拍畫面，災區斷垣殘壁、滿目瘡痍，但救難人員仍在各地搜救可能的生還者，根據氣象預測，受到惡劣天候影響，龍捲風可能捲土重來，呼籲民眾小心防範。

1日上午，無人機飛越印第安納波利斯(Indianapolis)以南約95哩的沙利文鎮(Sullivan)上空，透過空拍畫面，災區被龍捲風夷為平地，房屋被毀，汽車被毀，樹木倒塌，宛如人間煉獄，但救援人員不眠不休在廢墟中搶救生還者，目前已知至少有三人死亡。

中西部和南部八州31日受到大規模龍捲風襲擊，重創印第安納州、阿肯色州、伊利諾伊州以及田納西州等地；其中伊利諾伊州連續發生16起龍捲風災害。

飽受12場龍捲風襲擊的阿肯色州，州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)1日證實，該州發生的龍捲風規模龐大、威力驚人，在首府小岩城(Little Rock)造成至少五人死亡，因此動員上百名國民兵協助救災。

另外田納西州上周受到嚴重的風災襲擊，災情慘重，拜登總統已經抵達災區視察，承諾聯邦政府會全力協助救災，以幫助州民盡快重建家園。

根據國家氣象局暴風預測中心(National Weather Service´s Storm Prediction Center)統計，遍布俄亥俄河谷、東北部(包括紐約和費城)以及東南部部分地區超過5500萬居民，仍將面臨惡劣天氣威脅，不排除仍有龍捲風災情發生，呼籲居民嚴加戒備。

龍捲風 田納西州 阿肯色州

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