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龍捲風來襲…氣象局連發215次警報 外加417次強雷暴警報

記者胡玉立／綜合報導
氣象局在31日晚間至1日，密集發布了強烈雷雨警報及龍捲風警報。(取自氣象頻道推特)
氣象局在31日晚間至1日，密集發布了強烈雷雨警報及龍捲風警報。(取自氣象頻道推特)

龍捲風和強烈雷暴31日至4月1日席捲中西部和中南部，破壞範圍廣泛，數千萬人受影響；殘餘風暴1日朝東海岸行進，為數百萬人帶來強風。風暴已在預料中，國家氣象局風暴預報中心31日上午對玉米帶（Corn Belt）和中南部發布五級中的第五級「高風險」暴風雨警告，是全美兩年多來首度發布此級警報。

華盛頓郵報指出，氣象局31日至4月1日總計對各州發布417次強雷暴警報和215次龍捲風警報，兩者都在單日紀錄中排名前十名；氣象局至少發布四次「龍捲風緊急情況」，此名稱僅用於最極端龍捲風狀況，意指可能在人口中心造成重大生命損失。

31日上午，氣象局收到從阿拉巴馬州到威斯康辛州的七個州至少發生65起龍捲風報告，數量最多集中在阿肯色州、伊利諾伊州和愛阿華州。氣象局還收到300多份大冰雹報告及近400份伊利諾伊州和印第安納州部分地區風速超過每小時80哩的破壞性風報告。

一周前，即有龍捲風在密西西比州和阿拉巴馬州造成至少26人死亡。今年3月龍捲風死亡人數超過30人，成為有紀錄以來死亡人數最多的10個3月之一。今年1月總計有168次龍捲風，在當月紀錄排名第二；2月至少有55次龍捲風，是月平均水平的兩倍。跡象顯示，下周初還將再次出現大爆發。

回顧31日，當日下午在阿肯色州溫泉城（Hot Springs）附近的一場雷暴進入小岩城（Little Rock）時，增強為猛烈旋轉的超級單體（supercell）雷暴，它捲過小岩城時，掀起強烈龍捲風，風速可能超過每小時150哩。雷暴繼續在韋恩市掀起巨大龍捲風，越過密西西比河進入田納西州時，繼續產生一場或多場龍捲風，反覆引發龍捲風警告。

龍捲風 阿拉巴馬州 風暴

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